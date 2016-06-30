'Üçüncü Dalga'nın yazarı Alvin Toffler öldü

Fütürizm akımının en önemli temsilcilerinden biri kabul edilen Amerikalı yazar Alvin Toffler, 87 yaşında hayata veda etti.

Kurucusu olduğu Toffler Associates danışma şirketinin sözcülerinden Yvonne Merkel, ünlü yazarın Los Angeles'taki evinde uykusunda öldüğünü açıkladı.

Polonya göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1928'te New York'ta doğan Toffler, New York Üniversitesinde dilbilim ve edebiyat okudu.

CNN TÜRK'ün haberine göre; çalışma hayatına gazeteci olarak başlayan Toffler, 1959'da Fortune dergisinin yazarları arasına katıldı. Toffler, yıllar süren gazetecilik kariyerinin ardından 1965'te IMB'e katılarak bilgisayarların toplum üzerindeki etkisini incelemeye başladı.

Çalışmaları sayesinde dünyanın ilk bilgisayar ve yapay zeka uzmanlarından biri olan Toffler, 'Future Shock (Gelecek Şoku)' adlı ünlü eserini 1970'te yayımladı. Dünya çapında 6 milyon satış rakamına ulaşan eser, büyük bir hızla değişime uğrayan toplumlardaki karmaşayı ve karar alma süreçlerinin çöküşünü anlatıyordu.

Toffler, 1980'de yayımladığı 'Third Wave (Üçüncü Dalga)' adlı eserinde de tarım ve sanayi devrimlerinin ardından üçüncü dalga olarak bilgi ve bilgisayar temelli devrimi betimledi.

Toffler, yıllar öncesinden internet, e-posta, interaktif medya ve kablolu TV'nin yaygınlaşacağını öngörmüştü.

Eserlerinde 21. yüzyılda silah ve teknolojinin yayılmasını ele alan Toffler, ABD'nin eski başkanlarından Richard Nixon ve Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un da aralarında bulunduğu liderlere danışmanlık yapmıştı.

Financial Times tarafından dünyanın en önemli fütüristleri arasında gösterilen Toffler'in kitapları, birçok dile çevrildi. Toffler'in Türkçe'ye çevrilen eserleri arasında 'Ekonominin Çöküşü', 'Üçüncü Dalga', 'Şok/Gelecek Korkusu', 'Yeni Bir Uygarlık Yaratmak', 'Dünyayı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor', 'Gelecek Şoku' ve '21. Yüzyılın Şafağında Savaş ve Savaş Karşıtı Mücadele' yer alıyor.