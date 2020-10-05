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Bilim / Teknoloji

Üçüncü çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamalar açıklandı

05 Ekim 2020 13:40

Sensor Tower, üçüncü çeyrek mobil uygulama pazarı istatistiklerini açıkladı. Buna göre en çok indirilen mobil uygulama TikTok oldu. App Store'un Google Play Store'dan daha çok kazandığını belirtilen araştırmada, en çok kazanan oyununun "Honor of Kings" olduğu açıklandı.
 
ABD merkezli mobil uygulama pazarı araştırma şirketi Sensor Tower, 2020'nin üçüncü çeyreği için yeni bir rapor yayımladı.  Sensor Tower'ın raporuna göre mobil uygulama pazarı, son çeyrek için yıllık bazda, yüzde 23.3 oranında büyüdü. Ancak bu büyüme, sadece Google Play Store ve App Store'dan gelen verilere göre belirlendi. 

Webtekno'nun haberine göre  mobil uygulama sektörünün bir numarası hem App Store hem de Google Play Store'da TikTok. TikTok'u ise Facebook, Zoom, WhatsApp, Instagram ve Google Meet gibi uygulamalar takip ediyor. Üçüncü çeyrekte en çok indirilen uygulamalar şu şekilde:

TikTok

Facebook

Zoom

WhatsApp

Instagram

Google Meet

Snack Video

Messenger

Telegram

Snapchat

Sensor Tower, uygulamalar bazında yapılan harcamaları da açıkladı. Buna göre oyuncular, üçüncü çeyrekte App Store'dan 19 milyar dolar civarında harcama yaptılar. Bu bağlamda Google Play Store'un kazandığı para ise 10,3 milyar dolar olarak açıklandı. Ancak Google Play Store, Çin'de kullanılmıyor.

 

 

 

 

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