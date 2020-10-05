Üçüncü çeyrekte en çok indirilen mobil uygulamalar açıklandı

Sensor Tower, üçüncü çeyrek mobil uygulama pazarı istatistiklerini açıkladı. Buna göre en çok indirilen mobil uygulama TikTok oldu. App Store'un Google Play Store'dan daha çok kazandığını belirtilen araştırmada, en çok kazanan oyununun "Honor of Kings" olduğu açıklandı.

ABD merkezli mobil uygulama pazarı araştırma şirketi Sensor Tower, 2020'nin üçüncü çeyreği için yeni bir rapor yayımladı. Sensor Tower'ın raporuna göre mobil uygulama pazarı, son çeyrek için yıllık bazda, yüzde 23.3 oranında büyüdü. Ancak bu büyüme, sadece Google Play Store ve App Store'dan gelen verilere göre belirlendi.