Ücretli öğretmenlerin yüzde 12'sinin pedagojik formasyonu yok

Türk Eğitim-Sen’in 2018 yılı Ücretli Öğretmenlik Araştırması’na göre Türkiye’de ücretli öğretmenlerin sayısı bir yılda yaklaşık 13 bin artarak 64 ilde 76 bin 605’e yükseldi. Araştırmadaki en çarpıcı sonuç ise ücretli öğretmenlerin 9 bin 653’ünün ön lisans mezunu olması. Bu kişiler, pedagojik formasyonu olmadan öğretmen olarak derslere giriyor. Bu rakam yüzde 12'ye tekabül ediyor.

97 bin 31 öğretmen açığı



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre Ekim 2018 sonu itibarıyla öğretmen ihtiyacı 97 bin 31 olarak belirlenirken, Türk Eğitim-Sen’in yaptığı araştırma, bu açığın ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışıldığını ortaya koydu. Sendika araştırma için 81 ilin valiliğinden rakam istedi. Ağrı, Ardahan, Artvin, Çanakkale, Diyarbakır, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Hakkâri, Karaman, Kars, Siirt, Mardin, Van, Yozgat ve Zonguldak illeri sendikanın talebine yanıt vermezken, 64 ilden gelen veriler ışığında hazırlanan araştırmada dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Raporda şunlar vurgulandı:

Bir yılda 13 binlik artış

“Geçen yıl ücretli öğretmen sayısı 63 bin 656’ydı. 2018 yılı verilerine göre ücretli öğretmen sayısı bir yılda 13 bin civarındaki artışla 64 ilde 76 bin 605’e ulaştı. Ankara, Çorum ve Kilis dışında 61 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumları ise 29 bin 782’si eğitim fakültesi, 32 bin 930’u lisans, 9 bin 653’ü ön lisans çıkışlı. İstanbul’da ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısının eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmenlerden daha fazla. İstanbul’da ücretli öğretmenlerin 4 bin 424’ü eğitim fakültesi mezunu, 4 bin 510’u ön lisans mezunu. İstanbul’da lisans mezunu ücretli öğretmen sayısı ise 12 bin 887’dir.