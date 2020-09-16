UCLA: Koronavirüs salgını ABD'de tespit edildiğinden daha erken başlamış olabilir

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Los Angeles California Üniversitesi'nden (UCLA) araştırmacılar yeni tip Koronavirüs'ün ABD'ye tespit edildiğinden daha erken girmiş olabileceğini bildirdi.

Journal of Medical Internet Research'te yayımlanan araştırmada klinik ve hastanelere solunum yolu şikayetiyle gidenlerin sayısının 22 Aralık itibariyle ciddi artış gösterdiği belirtildi.

ABD'de ilk resmi vaka Ocak ayında duyurulmuştu. Tespit edilen ilk hasta salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinden dönmüştü.

Dr. Joann Elmore ve meslektaşları UCLA sağlık sisteminde kayıtlı 3 hastane ve 180 klinikten 10 milyon kayıt inceledi.

CNN'e konuşan Elmore, ''Öksürük şikayetinde bulunan ayakta tedavi gören hastaların sayısında yüzde 50'lik artış görüldü, yani geçen yılların ortalamasına kıyasla bin kişi daha fazla'' dedi.

Bu verilerin öksürük şikayetinde bulunan her hastanın Koronavirüs olduğu anlamına gelmediğine dikkat çeken Elmore, ''Bazıları grip olabilir ancak bu sayının bu kadar yüksek olması çok dikkat çekici'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de şu ana kadar 6 milyon 788 bi 147 vaka tespit edildi ve 200 binde fazla ölüm yaşandı.