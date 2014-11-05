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Yaşam

'Uçarturnagurbetgezer' olan soyadını kısa bulduğu için uzatmak istiyor!

Diyarbakırlı Mehmet Neytullah Uçarturnagurbetgezer, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 20 harfli soyadını 37 harfe çıkartmak istiyor

05 Kasım 2014 21:13

Diyarbakırlı Mehmet Neytullah Uçarturnagurbetgezer, 20 harften oluşan soyadını Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 37 harfe çıkarmak istiyor.


Mehmet Neytullah Uçarturnagurbetgezer, Diyarbakır’da bir kamu kurumunda çalışan, dört çocuk babası bir işçi. Çevresinde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca söylediği türkülerle tanınan Uçarturnagurbetgezer’in en büyük hedefi ise 20 harflik soyadını 37 harfe uzatarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek.
Yeni soyadını "Uçarturnagurbetgezerdiyardiyarellerde" olarak değiştirmek isteyen 59 yaşındaki adam, TBMM’ye sunulacak torba yasa ile mahkeme kararına gerek kalmadan bu değişikliği gerçekleştirebilecek.

Bu durumda “Türkiye'de en uzun soyadına sahip kişi ünvanı” ile rekorlar kitabında yerini alacak.
Dicle ilçesinde dünyaya gelen Uçarturnagurbetgezer’in babası daha önce Akçakaya soyadına sahipti. Ancak sürekli gurbette bulunması nedeniyle soyadını Uçarturnagurbetgezer ile değiştirdi.

 

Kimliğe sığmaz diye kabul edilmedi

 

Uçarturnagurbetgezer’in babası soyadına, "Diyar diyar ellerde" kelimelerini de eklemek istese de o dönemde “kimliğe sığmayacağı” gerekçesiyle bu talep kabul edilmedi.

Uçarturnagurbetgezer’in soyadını değiştirmesi, TBMM'ye sunulması beklenen iç güvenlik reformu kapsamında eskisi gibi zor olmayacak. Mahkeme kararına gerek olmadan nüfus müdürlüklerine başvurarak söz konusu değişikliği babasının isteği doğrultusunda gerçekleştirebilecek.

 

'Soyadımın eşi yok'

 

Üç erkek kardeş tarafından da kullanılan Uçarturnagurbetgezer soyadı çoğu zaman zorluklar da çıkardı. Mehmet Neytullah Uçarturnagurbetgezer, sabıka kaydı alırken soyadı uzun olduğu için yaklaşık üç saat beklediğini, bir kelimeyi iptal ederek sabıka kaydı alabildiğini söyledi.

Uçarturnagurbetgezer, birçok kişinin soyadına güldüklerini ancak kimliğini gördükten sonra inandıklarını ifade etti. 

 

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