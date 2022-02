Uçankuş TV davasında karar

Can Tanrıyar ve iş insanı arasındaki uyuşmazlık davasında H.E. sözleşmedeki cayma hakkını kullandı. Mahkeme H.E.’ye yasal faiziyle 6 milyon 232 bin dolar ödemesi halinde iş insanının hisselerinin Can Tanrıyar’a devredilmesine hükmetti.

Karar her iki tarafı da memnun etti. Mahkeme kararının ardından Can Tanrıyar Uçankuş TV ve ucankus.com internet sitesi çalışanlarına bir mesajla müjdeli haberi verdi. Can Tanrıyar attığı mesajda iş insanı ile ticari davasının sona erdiğini karar sonucu kanalın yüzde yüz hissesinin kendilerine geçtiğini belirtti. Can Tanrıyar çalışanlarına yargı sürecinin sona ermesiyle finansal sorunları çözmek için çaba sarf edeceğini duyurdu ve destek istedi.

Can Tanrıyar’ın çalışanlara gönderdiği mesaj şöyle;

"Arkadaşlar bilginiz olsun: Bugün buradaki küçük hissedarla ticari olan son davamız vardı ve bitti. Karar sonucu kanalımızın yüzde yüz hissesi artık bizde Aylardır her gün uğraşmak zorunda olduğum bir konu tamamen kapandı ve bu kişilerin kanalla hiçbir ilişkisi kalmadı. Şimdi önümüze artık rahat bakacağız. Bundan sonra ilk işim şu bozulan finans durumumuzu hızlıca çözmek ve sonra artık rahatça esas işimiz tv - digital yayıncılıkla uğraşmak olacak. Artık biz bizeyiz İnşallah hep birlikte çok iyi günlere koşacağız. Bir numaralı derdimiz bunlardı, bitti. Şimdi finansı da çözdük mü yine burasını hepimiz evimiz/yuvamız gibi hissedeceğiz inşallah… Sizlerden daha da gönül dolu çalışma bekliyorum. İyi çalışmalar…"