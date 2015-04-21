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Yaşam
Deutsche Welle

'Uçan tren' Maglev'den yeni rekor

Japonya'da manyetik kaldırma teknolojisiyle çalışan Maglev treni saatte 603 kilometreye ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

21 Nisan 2015 21:28


Japon Demiryolları operatörü JR Tokai'den yapılan açıklamada manyetik kaldırma teknolojisiyle çalışan Maglev treninin yapılan denemede saatte 603 kilometreye ulaştığı bildirildi. Yamanaşi'deki test merkezinin müdürü Kazuyasu Endo söz konusu bu süper hızla seyahatin özellikle "konforlu" olduğuna dikkat çekti.

Maglev bu rekorla geçen hafta kırdığı saate 590 kilometrelik rekoru geride bırakmış oldu.

Alman Transrapid firmasına rakip olan Maglev'in 2027 yılında Tokyo ile sanayi kenti Nagoya'yı birbirine bağlaması hedefleniyor. Japon hükümeti söz konusu hattın inşasını birkaç ay önce onaylamıştı. Maglev iki kent arasındaki ulaşımı 40 dakikaya düşürecek. Tren seferleri başladığında normal hızının ise saatte en fazla 500 kilometreye ulaşması bekleniyor. Maglev'in çalışacağı hattın 2045 yılına kadar Osaka'ya kadar ulaşması planlanıyor.

JR Tokai'nin rekor denemeleriyle trenlerin teknik ve tasarımını iyileştirmek amacıyla hava direnci ve sarsıntılarla ilgili daha fazla veri toplamayı hedeflediği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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JaponyaMaglevDemiryolları TokaiKazuyasu EndoTransrapidTokyoNagoyaOsaka TokaiWelle Türkçe DW/dpa BW/EC

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