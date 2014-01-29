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Yaşam
Deutsche Welle

Uçan otomobil geliştirildi

Slovak bir mühendis trafik sıkışıklığı için yeni bir çözüm geliştirdi. Uçan otomobil, hem asfalt üzerinde, hem de havada seyahat edebilmeye olanak sağlıyor.

29 Ocak 2014 23:44


Uçan otomobiliyle eylül ayında hâlihazırda bir test uçuşu gerçekleştiren Stefan Klein, hibrit taşıtına izin çıkmasını bekliyor. Klein üniversite yıllarından beri geleceğin taşıtını geliştirmeyi hayal ettiğini belirtiyor.

Stefan Klein uçan otomobili için Jules Verne ve Antoine de Saint Exupery'den esinlenmiş. "Uçmak kanımda var" diyen Klein, babasının ve büyük babasının çok hafif uçak kullandığını, pilot lisansını ise ehliyetten önce aldığını kaydediyor.

BMW, Volkswagen ve Audi için "konsept araçlar" geliştiren Stefan Klein, başkent Bratislava'daki Güzel Sanatlar ve Tasarım Yüksekokulu'nda ders veriyor.

Klein'in mavi-beyaz "aeromobili" altı metre uzunluğunda, iki yolcu kapasiteli, tüm benzin istasyonlarında deposu doldurulabilecek ve bir park yeri veya garaja park edilebilecek şekilde tasarlanmış. Havaalanına ulaştığınızda ise tek yapmanız gereken, taşıtın kanatlarını açmak. Taşıt böylece saniyeler içinde uçuşa hazır hale geliyor.

Amerikan havacılık dergisi Flying, Klein'ın aeromobilini "bugüne kadar tasarlanan en güzel ve en iyi hava-otomobili" olarak değerlendirdi.

Klein'ın uçan otomobili havada saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor ve depo bir kez doldurulduğunda 700 kilometre mesafe kat edebiliyor. Ancak saatte 15 litre yakıt tüketimiyle taşıtın yakıt sarfiyatı oldukça yüksek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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