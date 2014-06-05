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Yaşam
Deutsche Welle

Gözleri olmayan örümcek ve uçan kurbağaya merhaba deyin

Bilim insanları Mekong Bölgesi’nde son iki yılda 367 yeni tür keşfetti

05 Haziran 2014 16:11

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Mekong Bölgesi'nde aralarında yaprak burunlu yarasa, uçan sincap ve kurbağanın da bulunduğu 367 yeni türün  keşfedildiğini açıkladı. 'Gizemli Mekong' adı verilen raporda, bilim insanları 2012-2013 yıllarında 290 bitki, 24 balık, 21 amfibi, 28 sürüngen, üç memeli ve bir kuş türünün keşfedildiğini kaydetti.

WWF Myanmar Koruma Programı Müdürü Michelle Owen, “Bu türlerin keşfi, Mekong Bölgesi'nin dünyanın en zengin ve biyolojik açıdan en seçkin bölgesi olduğunu kanıtlıyor“ dedi.

Dr. Peter Jäger tarafından keşfedilen ve rapordaki türlerden biri olan avcı örümcek, Laos'taki bir mağarada bulundu. Yeni örümcek türü dünyada gözleri olmayan tek örümcek olarak açıklandı. Bunun nedeni olarak ise sürekli karanlıkta yaşıyor olması gösterildi.

Bir diğer tür de Helen'in Uçan Kurbağası olarak adlandırıldı. Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinden 100 kilometre uzakta bulunan kurbağa büyük gözlere sahip ve ağaçtan ağaca büyük ellerini ve ayaklarını kullanarak süzülerek gidiyor. Sadece üremek için yere iniyor. Vietnam'daki keşiflerden bir diğeri de yaprak burunlu yarasa. Yarasanın çiçeğe benzer bir burnu olduğu belirtildi.

Laos'ta bir de uçan bir sincap bulundu. Kırmızı ve beyaz kürke sahip olan sincap, türünün ilk örneği.

1997'den beri bölgede 2 bin 77 yeni tür bulunmuştu. Böylece sayı daha da artmış oldu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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