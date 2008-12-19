'Uçan araba'lar seneye göklerde

ABD'li 'terra firma' adlı şirketin geliştirdiği 'uçan araba'lar, 2009 sonunda uçuşa geçmeye hazırlanıyor.

'Terrafugia Transition' adı verilen araçlar, hem karada hem de havada gitmesi için tasarlanmış.

9 metre genişliğindeki kanatlarıyla havada saatte 185 kilometre hızla uçabilen araç, bir depo benzinle ortalama 740 kilometre gidebiliyor.

Sürücünün bir düğmeye basmasıyla kanatları katlanarak kapanan araç, garaj ve otopar gibi yerlere konması açısından da son derece avantajlı.

Yakıt dolumunu normal bir benzin istasyonundan rahatlıkla yapabilen aracın satış fiyatı ise 260 bin dolar