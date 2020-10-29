Uçan araba Liberty, yola çıkma izni aldı

20 yıldır uçan otomobiller üzerinde çalışan Hollandalı Pal-V şirketi, ilk seri üretim uçan araba olan Pal-V Liberty ile Avrupa sokaklarında yasal bir şekilde gezebilemek için sertifikasını aldı. Ancak uçan araba Liberty, satışa sunulmadan önce 2022'ye kadar test sürüşleri devam edecek.

Şirketlerin uçan araba konusundaki en büyük engellerin karayolları olması sebebiyle Pal-V CTO'su Mike Stekelenburg, karayolları yetkilileriyle uzun yıllardır işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Hem havada hem karada

Webtekno'nun haberine göre; hibrit uçan araba Liberty'i üreten Pal-V şirketinin elinde 2012'den beri uçan araba prototipleri bulunuyor. Liberty ise EASA havacılık sertifikasını alabilmek için 5 yıldır test aşamasında. Pal-V'ye göre son 150 saatlik uçuş testinden önce tamamlanması gereken 1200'den fazla rapor var.

Pal-V şirketi, bu testler tamamlandığında Liberty'i satın alacak kişilerin uçuş lisansına da sahip olması gerektiğini hatırlattı. Ön sipariş veren müşterilerin bazıları uçuş eğitimlerine başladı.