Uçaktan daha hızlı giden tren olarak lanse edilen ve şehirlerarası ulaşımı dakikalar seviyesine düşüreceği vadedilen Hyperloop'la ilgili 8 Kasım'da önemli bir açıklama yapılacağı duyuruldu. Ekon Musk'ın fikri üzerine geliştirilen Hplerloop'un ilk büyük testi Arabistan çöllerinde yapıldı.

Erdal Kaplanseren’in Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, günümüzde elektrikli ve sürücüsüz otomobillerle ilgili gelişmeler, ulaşımda yeni bir dönemin sinyallerini veriyor olsa da, temel anlamda hava ve karayolu ulaşımının dramatik bir gelişme gösterdiğini söylemek güç. Sivil havacılıkta kullanılan teknolojilerin gelişimi, diğer alanlara göre oldukça yavaş ilerliyor. Kara ulaşımında daha somut gelişmeler görsek de hızla birlikte gelen güvenlik sorunları aşılabilmiş değil.

Uçaktan korkan trene binsin

Hızlı trenler bu anlamda en güvenli ve pratik çözüm olarak duruyor. Özellikle Asya ve Uzakdoğu ülkeleri, şehirler arası mesafeleri kısaltan hızlı trenlere daha fazla yatırım yapmak ve ülkeler, hatta kıtalar arası hızlı trenler için çalışmalara başlamış durumda. Çin’in Pekin’den Londra’ya kadar uzanan hızlı tren projesi için hat üzerindeki ülkelerle anlaşmalar yaptığı biliniyor. Önümüzdeki yıllarda toplu ulaşımın en hızlı hali uzun süredir beklendiği şekilde gökyüzünde değil, yerde olacak muhtemelen

Bu anlamda önemli bir gelişme olarak Hyperloop, radikal vaatleriyle dikkat çekiyor. Yeni nesil hızlı trenin ilk versiyonu olan Hyperloop One’la ilgili önemli bazı gelişmelerine 8 Kasım’da açıklanacağı duyuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çöllerde dev bir test platformu kuran şirket, muhtemelen ulaşılan hızla ilgili açıklamalar yapacak. Yayımlanan videoda, trenin saatte 1000 kilometrenin üzerinde bir hıza ulaştığı görünüyor. Günümüz yolcu uçaklarının hız kapasiteleri saatte 800-900 km. Elbette uçaklarla kıyaslandığında, Hyperloop bir trenin durma ve yolcu alıp indirme pratiğiyle zamandan çok daha fazla kazandıracak.

Hyperloop teknolojisi nedir?

Hyperloop Technologies adlı Los Angeles merkezli bir şirketin, şehirlerarası ulaşım için geliştirdiği “Hyperloop” itiş teknolojisi yakın geleceğin süper hızlı ulaşım yöntemi olabilir. Başlangıçta, Tesla ve SpaceX şirketlerinin deha patronu Elon Musk tarafından tasarlanan ve desteklenen Hyperloop teknolojisi, başarıya ulaşması halinde günümüz ulaşım sektöründe köklü bir değişim yaşatabilir.

Geleneksel fosil enerjiden faydalanmayan bu itiş teknolojisi, kabaca düşük basınçlı tüpler üzerinden gerçekleştiriliyor. Yolcu ve yük taşıyacak olan basınç altındaki kapsüller, lineer endüksiyon motorları ve hava kompresörleriyle itilerek bir hava yastığı üzerinde yüksek hızlara ulaşıyor.

Şehirleri ve yaşam tarzını değiştirir

Geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi durumunda, Hyperloop teknolojisi insan yaşam tarzını değiştirebilecek. Türkiye’de uygulanırsa İstanbul-Ankara arası 15 dakikalık bir ulaşım süresine düşecek. Hız kapasitesi ve pratik kullanımı düşünüldüğünde, insanlar Hyperloop kapsülleriyle uzak mesafelere hızlı ve güvenilir biçimde gitmenin imkanı sayesinde yaşamlarını düzenleyebilecek. Farklı şehirlerde yaşayıp çalışması söz konusu olabilecek. Uzak mesafelere kolay ve hızlı biçimde gidebilmenin insanlar ve toplumlar arası iletişimi de güçlendirmesi beklenebilir.