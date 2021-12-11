Uçakta sevişmek isteyenler için özel sefer

T24 Dış Haberler

Las Vegas'ta bir şirket, uçaktayken sevişmek isteyenler için özel seferler düzenliyor.

Bilet alan yolcular, Love Cloud'a ait çift motorlu bir Cessna ile yapılan 45 veya 90 dakikalık özel seferde seks yapabiliyor.

Uçuş biletine kırmızı halı ve kırmızı nevresim takımı da dahil. Uçağın pilotuna kulaklık veriliyor.

Love Cloud'ın kurucularından pilot Anthony Blake, "Neredeyse her uçuş mutlulukla bitiyor. İnsanlar hayatlarının en iyi seksini yaptığını söylüyor.

Bilet fiyatları 995 ile bin 495 dolar arasında değişiyor.

Uçak, sefer sırasında Las Vegas ve çevresindeki önemli bölgelerin üzerinden de geçiyor.