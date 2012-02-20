T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uçakta istenmeyen 10 yolcu

İtalyan havacılık sitesi Skyscanner'ın yaptığı anket ile uçakta yolculuk yapanların yan koltukta oturmasını istemedikleri 10 yolcu tipi belirlendi.

20 Şubat 2012 03:10

 
T24- İtalyan havacılık sitesi Skyscanner,  uluslararası yolculuk yapan 1850 kişi arasında anket yaptı. Anket, uçakta yolculuk yapanların yan koltukta oturmasını istemedikleri 10 yolcu tipini ortaya çıkardı.  Ankete göre istenmeyen yolcular listesi şöyle oluştu:

1- Kötü kokanlar (yüzde 35)
2- Aşırı kilolular (yüzde 19)
3- Sarhoş yolcular (yüzde 15)
4- Kucağında yeni doğan bebeğini taşıyan anne yolcular (yüzde 9)
5- Çocuk yolcular (yüzde 7)
6- Bekarlığa veda ettiği için sevincini dışarıya vuran yolcular (yüzde 5)
7- Çok konuşan yolcular (yüzde 4)
8- Horlayan, püfleyen, dişini gıcırdatan, ayaklarını sallayan yolcular (yüzde 3)
9- Asabi, öfkeli yolcular (yüzde 1)
10- Sürekli öpüşen çiftler (yüzde 1)

ETİKETLER

uçakyolcuanketskyscannerhavalimanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24