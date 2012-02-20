Uçakta istenmeyen 10 yolcu



T24- İtalyan havacılık sitesi Skyscanner, uluslararası yolculuk yapan 1850 kişi arasında anket yaptı. Anket, uçakta yolculuk yapanların yan koltukta oturmasını istemedikleri 10 yolcu tipini ortaya çıkardı. Ankete göre istenmeyen yolcular listesi şöyle oluştu:

1- Kötü kokanlar (yüzde 35)

2- Aşırı kilolular (yüzde 19)

3- Sarhoş yolcular (yüzde 15)

4- Kucağında yeni doğan bebeğini taşıyan anne yolcular (yüzde 9)

5- Çocuk yolcular (yüzde 7)

6- Bekarlığa veda ettiği için sevincini dışarıya vuran yolcular (yüzde 5)

7- Çok konuşan yolcular (yüzde 4)

8- Horlayan, püfleyen, dişini gıcırdatan, ayaklarını sallayan yolcular (yüzde 3)

9- Asabi, öfkeli yolcular (yüzde 1)

10- Sürekli öpüşen çiftler (yüzde 1)