Uçakta 'cep' ve 'internet dönemi' başlıyor

Yakın bir zamanda artık vatandaşlar, uçakta cep telefonuyla konuşabilecek ve internete bağlanabilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "Yakında vatandaşlarımız uçakta da ceple konuşabilecek ve internete bağlanılabilecek" dedi.

Bakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iletişime her yerde ihtiyaç duyulduğunu, ulaşım araçlarında da insanların iletişim özgürlüklerini kullanmalarını sağlamak zorunda olduklarını belirtti.



'Trenle seyahat eden vatandaşlarımız da faydalansın'



Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) güzergahlarında cep telefonu ve internet hizmeti sunulabilmesi için çalışmalara başlattıklarını hatırlatan Yıldırım, "Vatandaşlarımız, evinde ve işyerinde olduğu gibi trenle seyahat ederken de telefon görüşmelerini yapmak, internete bağlanmak istiyor. Trenle seyahat eden vatandaşlarımız yolculuk esnasında bu imkanlarından mahrum kalmasınlar diye geçen yıl başlattığımız çalışmayı tamamladık" dedi.



'Yüzde 99,9 GSM kapsaması'



Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya YHT güzergahlarında yolculuk esnasında cep telefonu ve internet hizmeti sunulması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda Devlet Demiryolları ile Avea, Turkcell ve Vodafone arasında bir protokol imzalandığını anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu protokol çerçevesinde her kurum kendi üzerine düşen yatırımları ve çalışmaları yaptı. Gelinen aşamada her iki güzergahta yüzde 99,9 GSM kapsaması ile yüzde 95 oranında Üçüncü Nesil (3G) kapsaması sağlanmış durumda. Yapılan bu çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız artık YHT güzergahlarında kesintisiz olarak cep telefonlarıyla konuşma ve internete bağlanma imkanına kavuşmuş oldu."



'YHT'den sonra uçaklarda cep telefonu ve internet kullanımı'



Yıldırım, YHT'den sonra uçaklarda cep telefonu ve internet kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirterek, yakında vatandaşların havayoluyla seyahat ederken kesintisiz bir şekilde haberleşme yapabilecekleri açıkladı.

İnsanların haberleşme ve bilgiye erişme taleplerinin zaman ve yer sınırı tanımadığını söyleyen Yıldırım, "Bakanlık olarak Türk insanının ulaştırma ve iletişim alanında teknolojinin getirdiği kolaylık ve imkanlardan en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak çalışma ve projelere büyük önem veriyoruz" dedi.