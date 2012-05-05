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Yaşam

Uçaklarda en favori koltuk cam kenarı 6A

İtalyan havacılık ve turizm sitesi Skyscanner’ın farklı hava yollarıyla uçan 1000 yolcu arasında yaptığı ankete göre, en tercih edilen koltuk 6A.

05 Mayıs 2012 07:54

İtalyan havacılık ve turizm sitesi Skyscanner’ın farklı hava yollarıyla uçan 1000 yolcu arasında yaptığı ankete göre, en tercih edilen koltuk 6A.

Hürriyet'in haberine göre uçaklarda, 6’ncı sıradaki cam kenarındaki koltuğu tercih edenlerin oranı yüzde 70’lere ulaşıyor. Kabinde arka sıralardaki 31’inci sıranın orta koltuğu E ise, yolcuların en istemediği koltuk. Yolcular motor sesinin en çok bu koltukta duyulduğunu, havasız, kasvetli 31 E’de tuvalet kuyruğu yüzünden rahat edemediklerini belirtti. Ayrıca yolcuların yüzde 59’u pencere kenarında, yüzde 40’ı koridorda, sadece yüzde 1’i orta koltukta seyahat etmek istiyor.

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