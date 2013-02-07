Uçaklarda 'çocuklardan arındırılmış bölge'

Asyalı havayolu şirketleri arasında giderek yaygınlaşan uygulamaya göre, belirli bir ücret karşılığında ön koltuklar, sadece çocuksuz yolculara ayırılıyor. 12 yaşın altındaki çocuklarıyla birlikte yolculuk yapan aileler ise arka bölümlere oturtuluyor. Havayolu şirketleri, böylece müşterilerine daha huzurlu bir uçuş ortamı sağlamayı hedefliyor.

"Çocuksuz bölge" uygulamasınınn öncülerinden Malaysia Airlines, 2011 yılından bu yana birinci sınıf bölümlere çocuklu yolcu kabul etmiyor. Geçen yıl da dev Airbus A 380 tipi uçaklarda üst kat tamamen çocuklara kapandı. Artan eleştiriler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Malaysia Airlines, uçağın alttaki ana bölümünde daha fazla tuvalet olduğunu, ayrıca ailelerin ve çocukların alt kattan daha hızlı uçağa binip yerleşebilecekleri gibi gerekçeler öne sürdü.

Artık Avrupa’ya uçuşları bulunmayan Malezyalı Air Asia X firması da ekonomi sınıfında ilk yedi sıranın 12 yaş altında çocukları kabul etmeyeceğini bildirdi. Air Asia X, birkaç euro fazla ödemeyi kabul eden müşterilere ön koltukları tahsis edip çocuklu aileleri arkaya gönderiyor. Benzer uygulamalar diğer Asyalı şirketlerde de görülmeye başlandı.

İnternet forumlarında söz konusu uygulamaya pek çok kişi tepki gösterirken, "çocuksuz bölge" fikrini destekleyenlerin saysı da giderek artıyor. Uygulamayı yerinde bulanlar, bazı ailelerin, çocuklarını zaptetmekten aciz olduğunu, bu nedenle özellikle uzun süreli yolculukların kimi zaman kâbusa dönüşebildiğini belirtiyor.

Hamburglu hava ulaşımı uzmanı Cord Schellenberg ise Asyalı havayolu şirketlerinin uygulamalarını küresel bir trend olarak görmüyor. Avrupa ve Kuzey Amerika firmalarının ayrımcılık konusunda çok hassas olduklarını kaydeden Schellenberg, dolayısıyla havayolu firmalarının, çocuklu yolculara olumsuz bir tavır sergilemelerinin söz konusu olamayacağını vurguluyor.

(Deutsche Welle Türkçe)