Uçak seferleri iptal edildi, yolcular havalimanında sabahladı

İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışının şiddetini azaltmasına rağmen beklenen fırtına ve yağış ile karşı meydanlardaki kötü hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, Onurair ve Atlasglobal Hava Yolu şirketleri iç ve dış hatlarda çok sayıda seferini iptal etti. Hava yolu şirketleri yolcuların bir kısmını otellere yerleştirirken, bazı yolcular terminalde sabahladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, bankların üzerinde yatan yolcular, havalimanını adeta otele çevirdi.THY de internet sitesinden iptaller ile ilgili olarak şu duyuruyu yaptı:

"İstanbul, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle tablodaki seferlerimiz iptal edilmiştir."

THY iç ve dış hatlarda bugün yapmayı planladığı 151, Pegasus Havayolları 65, Atlasglobal 13, Onurair ise 4 seferini iptal etti.

Havalimanı otele döndü

Havalimanında iptaller sebebiyle özellikle dış hatlarda yolcular, seyahat edemedi. Uçuşları iptal olan yolcular bir sonraki seferi havalimanında beklemeye başladı. İptallerin artması üzerine çok sayıda yolcu havalimanında sabahlamak zorunda kaldı. Çocuklarıyla banklarda yatan yabancı yolcular, banklarda uyudu. Bazı yolcular zamanı bilgisayarda film izleyerek geçirmeye çalışırken, bazıları ise karda uçakların fotoğraflarını çekti.