T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uçak seferleri iptal edildi, yolcular havalimanında sabahladı

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün 233 iç ve dış sefer iptal edildi

19 Ocak 2016 14:09

İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışının şiddetini azaltmasına rağmen beklenen fırtına ve yağış ile karşı meydanlardaki kötü hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, Onurair ve Atlasglobal Hava Yolu şirketleri iç ve dış hatlarda çok sayıda seferini iptal etti. Hava yolu şirketleri yolcuların bir kısmını otellere yerleştirirken, bazı yolcular terminalde sabahladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, bankların üzerinde yatan yolcular, havalimanını adeta otele çevirdi.THY de internet sitesinden iptaller ile ilgili olarak şu duyuruyu yaptı:

"İstanbul, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle tablodaki seferlerimiz iptal edilmiştir."

THY iç ve dış hatlarda bugün yapmayı planladığı 151, Pegasus Havayolları 65, Atlasglobal 13, Onurair ise 4 seferini iptal etti.

 

Havalimanı otele döndü

 

Havalimanında iptaller sebebiyle özellikle dış hatlarda yolcular, seyahat edemedi. Uçuşları iptal olan yolcular bir sonraki seferi havalimanında beklemeye başladı. İptallerin artması üzerine çok sayıda yolcu havalimanında sabahlamak zorunda kaldı. Çocuklarıyla banklarda yatan yabancı yolcular, banklarda uyudu. Bazı yolcular zamanı bilgisayarda film izleyerek geçirmeye çalışırken, bazıları ise karda uçakların fotoğraflarını çekti.

ETİKETLER

atatürk havalimanısabiha gökçen havalimanıuçak seferlerikar yağışı

İlgili Haberler

İstanbul'da 302 uçak seferi iptal edildi

Yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı 30 dakika hava trafiğine kapatıldı

Atatürk Havalimanı'nda uçak pistten çıktı!

DHMİ ekipleri, olay yerine sevk edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24