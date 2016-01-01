İstanbul'da 302 uçak seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları, Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanlarından, bugün ve yarın planlanan 302 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve inişli toplam 302 seferi iptal etti.



THY'den Reuters'a yapılan açıklamada, 31 Aralık-1 Ocak'ta hem İstanbul'daki, hem de karşı meydanlardaki hava koşulları nedeniyle önlem amaçlı olarak Atatürk Havalimanı'nda 265 seferin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 37 seferin iptal edildiği belirtildi.