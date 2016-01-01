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İstanbul'da 302 uçak seferi iptal edildi

Yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı 30 dakika hava trafiğine kapatıldı

01 Ocak 2016 12:04

Türk Hava Yolları, Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanlarından, bugün ve yarın planlanan 302 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve inişli toplam 302 seferi iptal etti.

THY'den Reuters'a yapılan açıklamada, 31 Aralık-1 Ocak'ta hem İstanbul'daki, hem de karşı meydanlardaki hava koşulları nedeniyle önlem amaçlı olarak Atatürk Havalimanı'nda 265 seferin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 37 seferin iptal edildiği belirtildi. 

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