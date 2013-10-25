Uçak koltukları giderek daralıyor

Havayolu şirketlerinin tamamen yatırılabilir birinci sınıf koltukları ve ayrıcalıklı ekonomi sınıfı koltuklarıyla yüksek ücretler ödemeye hazır uçak yolcularını çekme çabası, ekonomi sınıfı yolcularının daha az yere sahip olmasına neden oluyor.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, geçen 10 yılda havayolu şirketlerinin daha yüksek ücrete tabi bölümlerini genişletme çabası birçok uçakta koltuklara ayrılan alanın daralmasına neden oldu. Ancak yolculardan da vazgeçmek istemeyen havayolu şirketleri daha fazla sıra eklemek için koltukları daraltıyor.

American Havayolları, Air Canada, Air France KLM ve Emirates Havayolları, her sıraya birer koltuk daha eklemek üzere mevcut koltukları daraltıyor. Bu değişim de uzun uçuşlara kısa süreli uçuş standardı getiriyor.

Yan yana 10 koltuk bulunan Boeing 777 Ekonomi.

Boeing 777'lerde neredeyse 20 yıldan bu yana standart düzen her sırada dokuz koltuk şeklindeydi. Ancak geçen yıl en büyük modellerinin neredeyse yüzde 70'i 10 koltuklu olarak teslim edildi. 2010'da ise bu oran yalnızca yüzde 15'ti.

Boeing'in yolcu konforunu arttırdığı söylenerek öne çıkarılan yeni 787 Dreamliner modelini satın alan havayolu şirketlerinden yüzde 90'ı yan yana sekiz koltuk bulunan ferah uçaklardansa yan yana dokuz koltuk bulunanları tercih etti. Avrupa Havacılık ve Uzay Ajansı'nın verilerine göre, dünya çapında en sıkışık uçuşları gerçekleştirenler arasındaki 10 havayolu şirketinin yan yana 42,4 santimetrelik dokuz koltuğu bulunan Airbus A330 uçaklarını kullanıyor. Bu model aslında sekiz koltuklu olmak üzere tasarlanmış.

Ekonomi koltuklarındaki bu yeni trend ekonomi sınıfında yarım yüzyıldan bu yana görülen koltuk büyümesini tersine çevirdi. Airbus pazarlama şefi Chris Emerson, Boeing'in 707 modeli gibi daha eski modellerinde, 43,1 santimetrelik koltuklar kullanıldığını ve bu genişliğin bir ABD Hava Kuvvetleri pilotunun kalça genişliği baz alınarak bulunduğunu belirtti.

1970 ve 1980'lerde 747 jumbo ve ilk Airbus modelleriyle uzun süreli uçuşlarda koltuk genişliği standardı 45,7 santimetreye yükseldi. 1990'larda Boeing 777 ve 2000'lerde A380 superjumbo modelleriyle standartlar 47 santimetreye kadar çıktı. Şimdilerde ise maliyete karşı duyarlı havayolu şirketleri, Boeing 777 ve 787 Dreamliner modellerinde 43,1 santimetre, A350 modellerinde ise 45,7 santimetrelik koltuklar tercih ediyor.

Bu özellikle daha uzun ya da fazla kilolu olanlar olmak üzere çoğu yolcuyu mutlu etmiyor. Fazladan eklenen koltukların sığabilmesi için kol destekleri ve koridorlar da daralıyor. Bu da dirseklerin daha fazla çarpışması anlamına geliyor. Diğer yandan koltuklar daha iyi minderler ve baş dayanaklarıyla, daha ergonomik şekilde tasarlansa dahi insanların sırt ağrısı çekmesine neden oluyor.