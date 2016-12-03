Uçak kazasından kurtuldu, ekip arkadaşlarının isimlerini sayıklayarak gözyaşlarına boğuldu

Kolombiya’da düşen yolcu uçağından sağ kurtulan uçuş görevlisi Erwin Tumiri’nin kaza sonrası çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın şokunu yaşayan Tumiri’nin, ekip arkadaşlarını ismini haykırarak ağlamaya başladığı görüldü.

Kolombiya Ulusal Polisi'nin, Antioquia eyaleti resmi hesabında yayınlanan görüntülerde, kazadan sağ kurtulan 6 kişiden biri olan Bolivyalı Tumiri’nin arama kurtarma ekibiyle iletişim kurabildiği görülüyor.

AA'da yer alan habere göre, görüntülerde, arama kurtarma görevlisinin, ağrısının olup olmadığını sorduğu uçuş ekibinden Tumiri, görevliye sadece kollarında ve belinde ağrı olduğu yanıtını veriyor.

Arama kurtarma görevlisinin, Tumiri ile konuşmaya ve sakinleştirmeye çalıştığının görüldüğü kayıtta, Tumiri soruları olumlu şekilde yanıtlıyor.

Bir müddet sonra ekibinin nerede olduğunu sormaya başlayan Tumiri, kazadan kurtulamayan arkadaşlarının ismini söyleyerek, bağırıyor.

Tumiri’nin; arkadaşları, Alex, Angel ve David’i, sorduğu görüntüler, arkadaşlarından yanıt alamayan ve arama kurtarma görevlisinin "Gücünü harcama lütfen" diye uyardığı Tumiri’nin, "ekibim" diyerek, ağlamasıyla son buluyor.

Ulusal Polis Teşkilatından Willington Rodriguez Da Silva da, basın mensuplarına, Tumiri'nin kurtarılma anını anlattı. Tumiri'yi ilk bulduklarını sürekli ağladığını ve arkadaşlarının isimlerini söylediğini aktaran Da Silva, ayrıca, kendi ceketini de verdiği Tumiri'nin kurtarılan diğer uçuş ekibi görevlisi Ximena Suarez'in çok yakınında olduğunu belirtti.

Da Silva, "Ximena da çok ağlıyordu, korkmuştu, 'ölmene izin vermeyeceğiz', dedik" ifadesini kullandı.

Cenin pozisyonu kurtarmıştı

Arjantin'in FOX Sports kanalında yer alan haberde, Tumiri güvenlik protokolüne uyması sayesinde hayatta kaldığını açıklamıştı. Çarpma öncesi tüm yolcuların ayağa kalktığını ve çığlık atmaya başladığını belirten Tumiri, çantaları bacaklarının arasına alıp, vücudunu cenin pozisyonuna getirerek hayatta kaldığını ifade etmişti.

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya 1'inci Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüştü. Kazada 71 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.