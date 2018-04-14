Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran ve 7 arkadaşının ailesi buluşuyor

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jetinin İran'da düştüğü, aralarında Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen kişilerin aileleri bir araya geliyor.

Jet, 11 Mart'ta İran'da düşmüştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetmişti.

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Mina Başaran yaşasaydı, 14 Nisan'da, yani bugün Murat Gezer ile Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğün töreni ile evlenecekti.