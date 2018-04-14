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Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran ve 7 arkadaşının ailesi buluşuyor

Mina Başaran yaşasaydı bugün Çırağan Sarayı'nda evlenecekti

14 Nisan 2018 12:58

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jetinin İran'da düştüğü, aralarında Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen kişilerin aileleri bir araya geliyor.

Jet, 11 Mart'ta İran'da düşmüştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetmişti.

TIKLAYIN - Başaran Holding'e ait özel jet İran'da düştü; 11 kadın hayatını kaybetti

Mina Başaran yaşasaydı, 14 Nisan'da, yani bugün Murat Gezer ile Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğün töreni ile evlenecekti.

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