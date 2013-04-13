Uçak kaçırmak için mobil uygulama geliştirdi

Almanya’da yaşayan bir bilişim uzmanı ve pilot, akıllı telefonlar için geliştirdiği bir uygulama sayesinde yolcu uçaklarını kaçırabileceğini öne sürdü. ABD Federal Havacılık İdaresi ise uzmanlar arasında endişeye neden olan yazılımın 'işe yaramayacağını' belirtti.



Genelde oyun ve hayatımızı kolaylaştıran günlük uygulamalar olarak karşımıza çıkan mobil uygulamalar, yazılım geliştiricilerin elinde giderek daha çeşitli ve akıllı hala geliyor. Bunun en iyi örneğini, Almanya’da yaşayan Hugh Teso sundu.

İnternet uzmanı ve pilot olan Teso, mobil uygulama sayesinde bir yolcu uçağını kaçırabileceğini iddia etti. 30 yaşındaki pilot, mobil uygulama sayesinde uçağın veri sistemindeki açıkları tespit edebildiğini ve birkaç tuşa basmasıyla uçağın kontrolünü ele geçirebileceğini söyledi.

Hollanda’nın Amsterdam kentinde düzenlenen ‘Hack in the Box’ konferansında konuşan Teso, Android işletim sistemi için bir yazılım geliştirdiğini ve bu sayede uçakların yönetim sistemine erişim sağlayabildiğini belirtti.



Kokpit animasyonu



Konferansta yaptığı tanmıtımda ‘PlaneSploit’ adını verdiği uygulamayla uçağın yönetim sistemine giren Teso, daha sonra uçuş simülasyonu kullanarak uçağı nasıl kontrol edebileceğini gösterdi. Teso, PlaneSploit ile uçağın havalandırmasından yönlendirme sistemine kadar tüm bilgisayar altyapısını ele geçirebileceğini ifade etti.

PlaneSploit, kullanıcıya bir kokpit simülasyonu sunuyor ve kokpitteki tuşlara basarak uçağı yönlendirmenizi sağlıyor. Bu şekilde uçağı istediğiniz yere götürebileceğiniz gibi, çakılmasını sağlamanız da mümkün.



'Mümkün değil'



Mashable sitesinin haberine göre, kokpit içinde bir parlamaya neden olarak, pilotlar arasında paniğe neden olmayı sağlamanız bile mümkün.

Yazılımın işe yaraması için uçağın otomatik pilot kontrolünde uçması gerektiğini ifade eden Teso, pilotların manuel kontrol sağlamaya çalışması halinde yazılımın devre dışı kalabileceğini belirtti.

Teso’nun açıklamalarına rağmen, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Alman pilotun iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. Kurumdan yapılan açıklamada, “Bahsedilen yöntem uçakların otomatik pilotunu ele geçiremez veya pilotun otomatik pilotu geçersiz kılmasını sağlayamaz... Bu nedenle bahsedildiği gibi bir uçağın tam kontrolünün ele geçirilmesi mümkün değil” denildi.