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Yaşam

Uçağa biletsiz binen yolcu gözaltına alındı

Gözaltına alınan R.K, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği'ne götürüldü

08 Ocak 2018 17:18

Atatürk Havalimanından Antalya'ya kalkış için yolcu alımı yapılan Onur Air'e ait uçakta kabin ekibi, bir yolcunun fazla olduğunu belirledi.

Yapılan kontrollerde, R.K'nin uçağa biletsiz bindiği tespit edildi. Çağrılan polis ekipleri, biletsiz yolcuyu uçaktan indirdi.

Gözaltına alınan R.K, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği'ne götürüldü.

 

Uçağa nasıl bindiği araştırılıyor

 

Biletsiz yolcunun burada ifadesi alınarak, işlem yapıldığı öğrenildi.

Havalimanı yetkililerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, yolcunun İç Hatlar Terminali'nden geçerek, uçağa nasıl bindiğinin araştırıldığı kaydedildi.

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uçakbiletsiz binmeye çalıştıAtatürk Havalimanı

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