T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Üç yeni iPhone geliyor fiyatlar düşüyor

Eylül ayında, Apple yeni iPhone'larını tanıtacak

27 Mart 2015 10:49

Bu yıl Apple üç yeni iPhone'la geliyor. Üç farklı ekran boyutuyla gelecek iPhone'lar mevcut iPhone'ların fiyatlarını da düşürecek.

Digitimes'ın haberine göre 2015'in ikinci yarısında, büyük olasılıkla da eylül ayında, Apple yeni iPhone'larını tanıtacak. Geçen yıla göre ise Apple bir yeni iPhone daha fazla çıkaracak.

 

Küçük iPhone'lar geri dönüyor

 

iPhone 5S ve öncesinden alışık olduğumuz 4 inç ekranlı iPhone'lar yeni modelleriyle geri dönüyor. Apple küçük ekran iPhone'lara alışanların talebini bu yıl göz ardı etmeyerek 4 inç ekranlı iPhone duyuracak. Beraberinde ise geçen yıl olduğu gibi 4.7 inç ve 5.5 inç ekran boyutlarıyla iki iPhone daha ortaya çıkaracak.

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus

 

Apple ikişer yıl arayla iPhone'lardaki rakamı bir 'tık' ileri alıyor. Yani IPhone 5'ten bir yıl sonra karşımıza çıkan iPhone 5S gibi sırada bu kez iPhone 6S ve iPhone 6S Plus var.

Yeni iPhone'ların çıkmasıyla birlikte mevcut iPhone modellerinin fiyatlarında da düşüş yaşanması bekleniyor.

ETİKETLER

iphoneappletanıtımfiyat

İlgili Haberler

Apple’dan biten piller için yeni sistem

Apple, pili günlerce dayanan cihazlar için taşınabilir güç sisteminin patent başvurusunu gerçekleştirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24