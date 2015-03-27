Üç yeni iPhone geliyor fiyatlar düşüyor

Bu yıl Apple üç yeni iPhone'la geliyor. Üç farklı ekran boyutuyla gelecek iPhone'lar mevcut iPhone'ların fiyatlarını da düşürecek.

Digitimes'ın haberine göre 2015'in ikinci yarısında, büyük olasılıkla da eylül ayında, Apple yeni iPhone'larını tanıtacak. Geçen yıla göre ise Apple bir yeni iPhone daha fazla çıkaracak.

Küçük iPhone'lar geri dönüyor

iPhone 5S ve öncesinden alışık olduğumuz 4 inç ekranlı iPhone'lar yeni modelleriyle geri dönüyor. Apple küçük ekran iPhone'lara alışanların talebini bu yıl göz ardı etmeyerek 4 inç ekranlı iPhone duyuracak. Beraberinde ise geçen yıl olduğu gibi 4.7 inç ve 5.5 inç ekran boyutlarıyla iki iPhone daha ortaya çıkaracak.

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus

Apple ikişer yıl arayla iPhone'lardaki rakamı bir 'tık' ileri alıyor. Yani IPhone 5'ten bir yıl sonra karşımıza çıkan iPhone 5S gibi sırada bu kez iPhone 6S ve iPhone 6S Plus var.

Yeni iPhone'ların çıkmasıyla birlikte mevcut iPhone modellerinin fiyatlarında da düşüş yaşanması bekleniyor.