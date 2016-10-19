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Yaşam
Deutsche Welle

Üç uzay yolcusu yola çıktı

İki Rus kozmonot ve bir NASA astronotu, Soyuz roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yolculuğuna başladı.

19 Ekim 2016 19:37

Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyuz roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru iki gün sürecek yolculuğa başladı.

NASA'danastronot Shane Kimbrough ile Roskosmos'tan kozmonot Sergei Ryzhikov ve Andrei Borisenko'yu taşıyan roket sabah saatlerinde fırlatıldı. Daha önce başlaması planlanan yolculuk meydana gelen teknik arızalar nedeniyle bir ay kadar gecikmişti.

Roskosmos’tan yapılan açıklamada, fırlatma görevinin başarılı olduğu ve üç astronotun cuma günü ISS’e varmasının beklendiği duyuruldu.

Daha önce Amerikan uzay aracı Endeavour ile çıktığı misyon kapsamında uzayda tek başına 16 gün geçiren 49 yaşındaki NASA astronotu Shane Kimbrough'un yörünge laboratuarındaki Expedition 50 (Görev 50) adı verilen misyona komuta edeceği kaydedildi.

Roskosmos'dan uçuş mühendisi Borisenko da 2011 yılında ISS'teki ilk misyonunda uzayda 164 gün geçirmişti.

4 aylık misyon

Üç astronotun ISS'teki misyonunun 4 ay kadar sürmesi bekleniyor.

Kimbrough, Borisenko ve Sergei Ryzhikov, ISS’e varınca Roskosmos'tan Anatoly Ivanishin, NASA'dan Kate Rubins ve Japonya Uzay Araştırmaları Dairesi JAXA'dan Takuya Onishi tarafından karşılanacak.

Şu anda ISS'te görev yapan üç astronotun 30 Ekim'de Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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