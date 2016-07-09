Üç uzay yolcusu ISS’e ulaştı



Uluslararası Uzay İstasyonu yeni misafirlerini karşıladı.

Rusya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden üç astronotu taşıyan ve Kazakistan'dan fırlatılan Soyuz uzay kapsülü 2 gün süren bir yolculuktan sonra istasyona ulaştı.

İstasyonda bulunan üç meslektaşları tarafından karşılanan ekip, burada kalacakları dört aylık süre içinde 250'den fazla deney gerçekleştirmeyi planlıyor.

Astronotlardan Amerikalı moleküler biyolog Rubins'in uzayda DNA dizilimini gerçekleştirirek bir ilke imza atması bekleniyor.