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Yaşam
Deutsche Welle

Üç uzay yolcusu ISS’e ulaştı

Rus astronot Anatoly Ivanishin, ABD’li astronot Kate Rubins ve Japon astronot Takuya Onishi’den oluşan yeni ekip ISS'ye ulaştı. Ekibin burada kalış süreleri boyunca önemli deneylere imza atması planlanıyor.

09 Temmuz 2016 19:23


Uluslararası Uzay İstasyonu yeni misafirlerini karşıladı.

Rusya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden üç astronotu taşıyan ve Kazakistan'dan fırlatılan Soyuz uzay kapsülü 2 gün süren bir yolculuktan sonra istasyona ulaştı.

İstasyonda bulunan üç meslektaşları tarafından karşılanan ekip, burada kalacakları dört aylık süre içinde 250'den fazla deney gerçekleştirmeyi planlıyor.

Astronotlardan Amerikalı moleküler biyolog Rubins'in uzayda DNA dizilimini gerçekleştirirek bir ilke imza atması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RusAnatoly Ivanishin ABDKate RubinsJaponTakuya OnishiISSUzayJaponyaAmerika Birleşik DevletleriKazakistanSoyuzAmerikalıRubinsDNADeutsche Welle Türkçe dwSÖ/BS

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