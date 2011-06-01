'Üç tutulma' burçları nasıl etkileyecek?

T24 - Haziran ayı boyunca üç tutulma gerçekleşecek. Peki bu tutulmaların hayatımıza etkileri neler olacak. Binnur Zaimler, bu sorunun cevabını araştırdı ve yazdı.





İşte Binnur Zaimler'in yazısı:

Yaz aylarına, arka arkaya üç tutulmayla giriyoruz.

2011 yılının 2 Haziran, 15 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde tutulmalar bizi bekliyor…

Genel anlamda 2 Haziran öncesinde hızlıca plan yaparak, tutulma günü yeni başlangıçlar için harekete geçebiliriz. İş başvuruları, iş atılımları ve evlenme teklikleri için tutulma enerjisini kullanabiliriz.

15 Haziran 2011’de gerçekleşecek Yay burcunda Parçalı Ay tutulması ise pek çok şeyin ortaya çıktığı, hayatımızdaki konuların açıklığa kavuştuğu bir dönemdir.

2 Haziran saat 00.15’te İkizler burcunda oluşacak Parçalı Güneş Tutulmasının etkileri:

Tutulmanın etkisi birkaç hafta önceden kendini göstermeye başlar. Her şey hızlanır, ekonomik, siyasi ve bireysel hayatlarımızda büyük etkisi olan olaylar birbirini izler…

Her tutulmanın doğası birbirinden çok farklıdır. 2 Haziran 2011 Parçalı Güneş tutulması (Saros no:118) da, o anda gökyüzünün genel durumundan da etkilenmektedir.

Tutulma yöneticisi Merkür, özellikle iletişim, ulaşım ve ticaret konularına dikkat çekmektedir.

Dönüşüm, arınma veya kısıtlanma yaşanacak konular:

21 Aralık 2010 tarihinde gerçekleşen Ay tutulmasının da yöneticisi olan Merkür, Wikileaks ile başlayan, iletişim kaynaklı kazaları ve büyük dönüşümleri başlatmıştı. Yılın ilk aylarında İnternet bazlı ve basılı iletişim kaynaklarını engelleme operasyonları düzenlenmişti.

Yine bu dönemden sonra Dünya’da ve Türkiye’de gazeteci ve yazarların hayatlarında önemli değişimler yaşandı.

İletişim ile bağlantılı meslekler, gazeteciler, küçük esnaf, ilköğretimde çalışanlar, el sanatları icra eden kişiler, sağlık sektörü çalışanları, bilişim sektörü çalışanları, program yazılımcıları, çocuklar ve eğitim ilgili konular bu tutulmadan doğrudan etkilenecekler. İletişim kazalarını bir süre sonra olağan karşılamaya başlayabiliriz.

Geçmişten gelen, eski söylemlerin yeni bir tarzda sunulduğunu, bireysel düşüncelerde bir anda eskiye dönük büyük değişim yaşandığını da gözlemleyebiliriz.

Ulaşım sektörü, ulaştırma işleri de tutulmanın etkisi altında yer alıyor. Kara, demir ve havayollarına, ulaştırma araçlarının bakımına da bu dönemde özen göstermek bir çok aksaklığı önleyebilir.

Hava elementi aktive oluyor.

Son iki senedir Yengeç-Oğlak burçlarında gerçekleşen tutulmalar, büyük su hareketleri getirmişti. Eylül 2010’da İkitelli’de yaşanan sel ve Mart 2011’de Japonya’da gerçekleşen Tsunami hatırladığımız en yakın iki örnektir.

Şimdi ise İkizler - Yay burcunda gerçekleşen tutulmaların etkisi ile Dünya’da hava elementi aktive oluyor.

Büyük hava hareketlerine karşı önlemler alınması güvenlik açısından önemli olabilir. Şiddetli hava akımları, hortumlar, volkan patlamaları aslında Dünya’nın doğal hareketleri içinde yer almaktadır. İnsanlık olarak, bu tür durumlara karşı önlem almak, facia olasılıklarını azaltabilmemizi sağlar.

2 ve 15 Haziran 2011 Tutulmalarının iş dünyasında çok olumlu etkileri de var:

Haziran 2011 ile başlayan Yay-İkizler aksındaki tutulmalar, 2012 sonuna kadar bazı işleri ve sektörleri büyütecek.

Yay burcunun olumlu yönlerinin çoğalarak yaygınlaştığı bu dönemde, fırsatları iş dünyası olarak daha etkin kullanabiliriz. Bunun için 2 Haziran 2011 sonrası düğmeye basmak işleri hızlandıracaktır.

• Uluslararası işler, yabancılarla ortaklıklar ve özellikle geçmişte temas kurduğumuz kişilerle yeni işbirlikleri hızlıca gündeme gelebilir. Haziran ayında fuar, gezi ve toplantı davetlerini değerlendirdiğimiz takdirde, bir çok farklı getiriyi aynı dönemde toplayabiliriz.

• ‘Expat’ olarak yurt dışında yaşayanların sayısı, ekonomik kriz ile birlikte hatırı sayılır ölçüde azalmıştı. Haziran tutulmaları, bir çok yöneticinin, uluslararası görevler alarak yurt dışına taşınabileceğini de gösteriyor.

• Uzaklarla ilgili ulaşım yolları, özellikle deniz ve hava yolu taşımacılığı bu dönemde ön plana çıkıyor. Daha hızlı ve uzaklara gidebilen uçaklar ve gemilerle taşımacılık kolaylaşacaktır.

• Turizm sektöründe ise gemilerle seyahat, etnik gruplara, kabilelere ziyaret, uzak kültürleri öğrenme ihtiyacı tetiklenecektir.

• Tüm seyahat araçları, ekipmanları, bavul gibi seyahat malzemelerinin satışlarının arttığını gözlemleyeceğiz.

• Yüksek öğrenime ilgi artarken üniversitelerin itibarları da bu dönemde artacaktır. Akademisyenlerin daha fazla değer gördüğü bir döneme giriyoruz.

15 Haziran Tutulması Galaktik Merkeze çok yakın:

İçinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisinin bir merkezi var. Galaktik merkezin ekliptik üzerindeki izdüşümü 26 derece 57 dakika Yay burcuna karşılık gelmektedir. Galaktik merkez, Dünya’nın Evrenin gerçek bilgisine ulaşmasında önemlidir.

15 Haziran 2011 Ay tutulması Galaktik Merkez’e çok yakın bir noktada gerçekleşecektir. Bu nedenle, inanç sistemimizi, Tanrı ve evrenle olan bağlantımızı daha da güçlendirecek bir çok bilgi insanlığa verilmeye başlanacaktır. Bazı görüşlere göre, uzaydaki diğer varlıklarla daha yakın bir iletişim sağlanabilecektir.

Suriye ve Ay tutulması:

15 Haziran 2011 tutulması, Suriye kuruluş haritası ile doğrudan ilintilidir. Bir çok ülkeyi etkileyecek bu tutulma, özellikle Suriye’de bir devrime işaret etmektedir. Tutulma ile tetiklenen olaylar zinciri sonucu, Devlet başkanı Esad, görevini bırakmak durumunda kalabilir.

İki tutulma arası Türkiye seçime gidiyor:

12 Haziran 2011 saat 08.00’de başlayacak genel seçimler, Güneş ve Ay tutulmalarının arasında gerçekleşecektir.

Oldukça kadersel, öngörülmesi zor olayların ardı arkasına gelmesi ile seçim sonuçları düşünüldüğünden daha farklı gerçekleşebilir.

Tutulmalar, seçime yönelik çalışmaları hızlandırırken, sert etkilerle olayların gerginleşmemesine büyük özen gösterilmesi yerinde olacaktır.

Genel olarak Türkiye’nin aleyhine gizli kapaklı bazı çalışmalar yapılması, ülke olarak hırsızlık ve kayıpların gerçekleşmesi olasılığı sözkonusudur.

Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler, bazı önemli değerlerin elden gitmesine sebep olabilir.



