Üç nesildir ayakta; İnkilâp Kitabevi 93'üncü yılını kutluyor

Üç nesildir varolan İnkilâp Kitabevi, 93'üncü yılını kutluyor. Türkiye'nin en köklü yayınevlerinden biri olan İnkilâp yolculuğuna yeni edebiyat, tarih, sanat eserleri ve Türk klasikleriyle devam edecek.

1927 yılında Garbis Fikri tarafından kurulan ve 1971 yılından sonra oğlu Nazar Fikri tarafından yönetilen İnkılâp Kitabevi, şimdi ise üçüncü nesil olan Arman Fikri yönetiminde yayın hayatını sürdürüyor.

Yayıncılık alanı edebiyat, tarih, sanat eserleri ve Türk klasikleri, hobi, yemek, çizgi roman ve referans kitapları olan İnkılâp Kitabevi, Refik Halid Karay, Reşat Nuri Güntekin, Halid Ziya Uşaglıgil, Mehmet Rauf, Namık Kemal, Ömer Seyfettin, Tevfik Fikret, Mehmet Ziya Gökalp, Mehmet Akif Ersoy gibi tarihe iz bırakan kült isimleri de yayımladı.

Yaklaşık 20 yıldır İnkılâp Kitabevi’nde CEO görevini sürdüren Aren Şenorkyan, yayınevinin yolculuğunu, eğitime ve kültüre verdikleri değeri anlattı. Yayınevinin 1890 yılında Gayret Kitabevi olarak kurulduğunu, sonrasında ise yayın hayatına İnkılâp Kitabevi olarak devam ettiğini belirten Şenorkyan yayınevini, “İnkılâp ailesi olarak yaklaşık bir asırdır yüzlerce çeşit kitap çıkardık; eğitimden sağlığa, dünya klasiklerinden Türk klasiklerine, tarih kitaplarından referans kitaplarına kadar pek çok alanda toplumun eğitimine, kültürüne ve tarihine katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Doğal olarak da hedefimiz düşünen, sorgulayan, üreten, kendini geliştiren okur yetiştirmek.” şeklinde anlattı. Yüzlerce farklı kategorideki kitabı okurlarıyla buluşturduklarını ve 2020 ile birlikte enerjilerini edebiyat alanında yoğunlaştırdıklarını ifade eden Şenorkyan; kült yazarların yanında günümüzün yaşayan edebiyatçılarını da İnkılâp ailesine katmanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi.