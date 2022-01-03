Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu Koronavirüs'e yakalandı, dizi çekimleri durdu

Show TV'de yayımlanan Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, Koronavirüs'e yakalandı. Sette başka Koronavirüs vakalarının çıkmasıyla dizi çekimleri bir süreliğine ertelendi.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi yeni yıl nedeniyle ekranlara ara verdi.

Testleri pozitif çıktı

Instagram hesabından paylaşım yapan gazeteci Birsen Altuntaş, 10 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölüm için sete çıkmaya hazırlanan Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nun Koronavirüse yakalandığını söyledi. Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın yazdığı dizinin iki yönetmeninin de testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Setteki vakaların ardından Üç Kuruş'un dizi çekimleri ertelendi.