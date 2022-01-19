Üç Kuruş dizisine sürpriz transfer

Show TV’de yayınlanan Üç Kuruş dizisine Zafer Algöz'ün veda etmesinin ardından Sezin Akbaşoğulları dizinin kadrosuna dahil oldu.

Ay Yapım'ın Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse ile Civan Canova'nın yer aldığı Üç Kuruş'un ekibine yeni bir isim katıldı. Oyuncu Sezin Akbaşoğulları sevilen diziye 11. bölümden itibaren dahil oluyor.

Sezin Akbaşoğulları kimdir?

22 Nisan 1981 yılında İzmir’de dünyaya gelen Sezin Akbaşoğulları, İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra, 2003 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sahneye ilk kez lise döneminde oynadığı Yine Başladılar isimli oyun ile çıktı. Kamera karşısına ise ilk kez Bizim Evin Halleri ile geçti.

2005 yılında Beyaz Gelincik dizisi ile asıl çıkışını yapmıştır. Eylül, Sır Gibi, Ah Kalbim, Küstüm Çiçeği, Sen de Gitme, Ah Neriman, Racon, Hatırla Gönül ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır.

Sevgili Komşum, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Yabancı, O… Çocukları gibi filmlerde yer alan Sezin Akbaşoğulları, 1.64 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.