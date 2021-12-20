Üç Kuruş dizisine gerilim: Yönetmen ile Uraz Kaygılaroğlu'nun kavga ettiği iddia edildi

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun yönetmen Sinan Öztürk'le kavga ettiği öne sürüldü. İddiaya göre Kaygılaroğlu, geçen günlerde "yoğun iş programından dolayı bunalıp" seti terk etti. Kaygılaroğlu'nun çok yorulduğunu söyleyerek işi bırakıp gittiği gün tekrar geri dönmediği öne sürüldü. Ertesi gün sete geri geldiğinde ise yönetmen Sinan Öztürk oyuncuyla tartıştı.

Yakın çevresine yeterince dinlenemediğini belirten Kaygılaroğlu'na Ay Yapım uyarı verdi.

Kaygılaroğlu hakkında ilk kez böyle bir olay yaşandığı için tutanak tutulmadı.