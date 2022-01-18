Üç Kuruş dizisinde sürpriz ayrılık

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı Üç Kuruş dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Nezih karakterini canlandıran Zafer Algöz, diziye veda etti.

Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelmeye başlayan Üç Kuruş dizisinde herkesi şaşırtan bir veda yaşandı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş'a 2. bölümde Bahar'ın babası Nezih karakteriyle usta oyuncu Zafer Algöz katılmıştı.

Dizinin dün yayınlanan bölümünde Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı Kartal karakteri, Zafer Algöz'ün canlandırdığı Nezih'i öldürdü.

Böylece Zafer Algöz 9 bölüm rol aldığı Üç Kuruş dizisine veda etti.