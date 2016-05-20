'Üç Kız Kardeş' son kez festival seyircisi önünde

Çehov'un ünlü klasiği ünlü Makedon yönetmen Aleksandar Popovski'nin yenilikçi rejisiyle 20. İstanbul Tiyatro Festivali programında 22 Mayıs Pazar günü Caddebostan Kültür Merkezi'nde son kez festival izleyicisi karşısına çıkacak.

Daha iyi bir yaşam, başka bir yerin hayali, ama yaşadığımız yer değil. Belki Berlin, belki Londra, belki de Moskova... Moskova? Kim bilir? Üç kız sınırda bekliyor. Birçok insan gibi, daha iyi bir hayat için Doğudan Batıya gitmeye çalışıyorlar. Yoksunlukları ve tehlikeyi geride bırakarak savaştan kaçıyorlar; belki kendilerinden bile kaçmaya çalışıyorlar. Dünya haritasında bir zamanlar çizilmiş hayali bir çizgiyi geçmek için sabırsızlanırken; daha güvenli ve daha zengin bir dünyanın vaat edildiğini düşündükleri Avrupa'ya girmek için beklerken sözler dile gelir... Aslında kızlar Berlin'e gitmek isteyen oyunculardır; kendilerine Üç Kız Kardeş provası yapacakları güvenli bir yer aramaktadırlar. Böylelikle, Maşa, Olga ve İrina, iki ülkenin sınırları arasındaki boşlukta canlanır. İki medeniyetin sınırları arasındaki uzamda, özel ve teatral olanın, belgesel ve kurgu olanın, deneyimlenmiş ve hayali olanın arasında hayat bulurlar. Kendi kişisel deneyimleri, üç kız kardeşin hayatıyla o kadar iç içe geçer ki, bahsettikleri yangın, savaşın mahvettiği doğuda bir ülkede mi yoksa uzun yıllar önce bir Rus kasabasında geçen oyunda mı olmuştur emin olamayız. Aradaki benzerlikler çoktur, beklemek kadar yalnızlık da sabittir. Kızların biri Alevlerden kızıllaşan sokak, o korkunç gürültü, bana düşmanın ansızın saldırıp yakıp yıktığı, yağmaladığı eski çağları düşündürdü... sözleriyle, yinelenen felaketleri ve tarihin acımasız döngüsünü bize hatırlatır.

Avrupa' ya ulaşan, o yolculuğu yapan ve bekleyen, umut eden ve çabalayan göçmenler, Çehov'un karakterleriyle konuşma şansını elde ederler. Onlara kaygı ve kırılganlık, güç ve hayallerle dolu Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da Edinburgh Festival Fringe' e katılacak olan Hayal Perdesi, festivalde ödüllü Makedon yönetmen Aleksandar Popovski'nin yenilikçi rejisiyle Sven Jonke'nin çağdaş sahne tasarımını birleştiren, alışılmışın dışında bir Üç Kız Kardeş sunuyor.

Anton Çehov’un ünlü klasiklerinden Üç Kız Kardeş, Tekfen Holding sponsorluğunda Hayal Perdesi tarafından Oyunun kadrosunda ise ödüllü oyuncular Özge Özder , Selin İşcan'ın yanı sıra genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Tuba Karabey bulunuyor.