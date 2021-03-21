Üç fotoğraf üç insan; 90'lardan bu yana Kürt sorunu

T24 Haber Merkezi

Mazlum-Der'in başkanlığını yapan, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile hekimlik mesleğinden ihraç edilen, 2018 seçimlerinde Meclis'e HDP'den giren, insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun TBMM'de gözaltına alınması DEP milletvekilleri ile eski HDP milletvekili İdris Baluken'in gözaltına alınma şeklini akıllara getirdi.

TBMM HDP Grubu'nda Adalet Nöbeti'ni sürdüren Gergerlioğlu sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Namaz kılmasına ve kıyafetlerinin değiştirilmesi izin verilmeden gözaltına alınan Gergerlioğlu "Biz bu görüntüleri 90'larda da gördük" dedi.

Gergerlioğlu'nun "90'lar" atfı DEP'li milletvekilleri Orhan Doğan, Hatip Dicle'nin gözaltına alınışını akıllara getirdi.

27 yıl DEP Şırnak Milletvekili Orhan Doğan, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Şırnak Bağımsız Milletvekili Mahmut Alınak, DEP Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle, Leyla Zana ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün dokunulmazlıkları kaldırıldı.

Doğan ve Dicle, TBMM Genel Kurul’undan Meclis bahçesine çıkar çıkmaz polis tarafından gözaltına alındı. Orhan Doğan’ın gözaltına alınarak polis aracına bindirildiği anın fotoğraf 90'ların sembolü haline geldi.

2016 yılında da HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Ankara HDP Genel Merkezi'ne yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Baluken'in polis aracına binerken kafasına bastırmaya çalışan polis memuruna "Çek o ellerini, ben yüzbinlerce oyun temsilcisiyim, kafama öyle bastıramazsın" diyerek tepki gösterdiği anlar da simge görüntülerden biri oldu.