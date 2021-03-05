Üç farklı ilde yeni Koronavirüs kısıtlamaları

Sivas, Amasya ve Edirne'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yeni kısıtlama kararları alındı.

Sivas'ta İl Hıfzısıhha Kurulu, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün boyunca bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi.

Amasya'da ise, hayvan ve bazı semt pazarları ile fitness salonlarının kapatılması kararlaştırıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyerek, "Lütfen, nisan ayının sonuna kadar kimse, komşusunu ziyaret etmesin. Evlatlardan, istirham ediyorum, 2 ay süreyle hayırsız evlat olsunlar ve 2 ay boyunca anne ve babasını dahi ziyaret etmesinler" dedi.