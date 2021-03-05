T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Üç farklı ilde yeni Koronavirüs kısıtlamaları

05 Mart 2021 18:50

Sivas, Amasya ve Edirne'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yeni kısıtlama kararları alındı.

Sivas'ta İl Hıfzısıhha Kurulu, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün boyunca bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi.

Amasya'da ise, hayvan ve bazı semt pazarları ile fitness salonlarının kapatılması kararlaştırıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyerek, "Lütfen, nisan ayının sonuna kadar kimse, komşusunu ziyaret etmesin. Evlatlardan, istirham ediyorum, 2 ay süreyle hayırsız evlat olsunlar ve 2 ay boyunca anne ve babasını dahi ziyaret etmesinler" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı risk haritasına göre, illerin risk kategorileri şu şekilde:

Düşük riskli iller (mavi): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Orta riskli iller (sarı): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Yüksek riskli iller (Turuncu): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Çok yüksek riskli iller (kırmızı): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

risk haritasıSağlık BakanlığıAmasyaSivasEdirnekoronavirüskoronavirüs kısıtlamaları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24