Üç büyük kentte operasyon; Figen Yüksekdağ'ın danışmanı da gözaltında

İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın basın danışmanı Ece Şimşek ile HDP milletvekili adayı Çağdaş Küçükbattal da bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, birçok ilçede helikopter destekli operasyon başlattı. Operasyona çok sayıda özel harekat polisi de katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konvoy halinde araçlarla çıkan polis ekipleri, saat 04.00 sıralarında hareket ederek Eyüp ve Pendik’teki adreslere baskın düzenledi.

Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan haberde ‘MLKP' örgütüne yönelik olduğu belirtilen operasyon kapsamında, İstanbul’da 10 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Gözaltına alınan 10 kişi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine götürüldü.

Etkin Haber Ajansı'nın haberine göre ise İstanbul’un yanı sıra Ankara ve Diyarbakır’da da çeşitli ev baskınlarıyla, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyeleri ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi gençler gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınanlar arasında Gezi Parkı protestoları sırasında biber gazı kapsülü isabet etmesiyle gözünü kaybeden, ardından Suruç’taki IŞİD saldırısında yaralanan Çağdaş Küçükbattal ile SDGF Eş Başkanı Oğuz Yüzgeç de var.

Bu arada HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın basın danışmanı Ece Şimşek'in de Ankara'daki evinden gözaltına alındığı öğrenildi.

Diyarbakır’da da ESP Genel Başkan Yardımcısı Fethiye Ok ve Diyarbakır İl Başkanı Soner Çiçek gözaltına alındı.