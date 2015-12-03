Diyarbakır'daki çatışmada öldürülen kadının kimliği belirlendi

Diyarbakır’da dün polise dönük saldırı sonrası öldürülen kadının Güler Eroğlu olduğu belirlendi.

Dağkapı Meydanı'ndaki polis arama noktasında çantası aranırken polise ateş açarken vurularak öldürülen kadının kimliği belirlendi. Batman’dan gelen ailesinin teşhis ettiği kişinin Güler Eroğlu öğrenildi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletilen Eroğlu’nun cenazesi, yapılacak otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilecek.

Çatışmada neler olmuştu?

Dün Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde altı mahallesinde sokağa çıkma yasağını protesto etmek için bir grup adı Şeyh Said Meydanı olarak değiştirilen Dağkapı Meydanı'nda toplanıp protesto gösterisi yaptı. Polisin barikatlarla kapattığı bölgeye gelen kadın saldırgan üzerinde taşıdığı tabancayla polislere ateş açtı. Bir polisi yaralayan kadın bir polisin de çelik yelek sayesinde kurtulduğu saldırıdan sonra kadın saldırgan öldürüldü.