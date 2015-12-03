Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’da adı Şeyh Said Meydanı olarak değiştirilen Dağkapı Meydanı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kaymakamlık açıklamasında, yasağın ‘ikinci bir emre kadar süreceği’ kaydedildi.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesinin ardından Sur ilçesinde ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, şimdi de adı Şeyh Said Meydanı olarak değiştirilen Dağkapı Meydanı’nda yasak ilan edildi.

Sur Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, dün (02.12.2015) Sur’un Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz mahalleleri ile Gazi Caddesi’nde ilan edilen sokağa çıkma yasakları hatırlatılarak; bugün de Yenişehir Mahallesi Dağkapı Meydanı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Kaymakamlık açıklamasında, yasağa gerekçe olarak, “Dağkapı Meydanı’nın anılan mahallelerin bitişiğinde olması ve operasyon bölgesine yakınlığı” gösterildi.

Açıklamada, yasağın saat 16.30’dan itibaren geçerli olmak üzere, ‘ikinci bir emre kadar’ ilan edildiği belirtildi.