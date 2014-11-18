Üç büyük il için deprem uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Naci Görür, "Şu anda Marmara'da İstanbul bölgesinde, Erzincan'ın doğusunda Erzincan ile Karlıova arasında büyük bir deprem bekliyoruz. Elazığ'ı da tehdit eden fay uzun zamandır suskun, enerji biriktiriyor ve korkumuz da ondan. Burada da büyük depremler olabilir" dedi.

Fırat Üniversitesi Kongre Merkezi’nde bugün düzenlenen,’Elazığ ve Yakın Çevresinin Depremselliği, Diri Faylar, Aletsel ve Tarihsel Dönem Depremleri’ konulu panele konuşmacı olarak katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Naci Görür, İstanbul, Erzincan ve Elazığ’da büyük depremlerin olacağını söyledi. Panele katılmayan Vali Ömer Faruk Koçak ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’a isim vermeden sitem eden Prof.Dr. Görür, şöyle dedi:

"’Deprem odaklı kentsel dönüşüm nasıl olmalı?’ diye, yerel yöneticilere bilgiler aktarmak için buraya gelmiştim. Doğrusu kendilerini burada görmemekten bir hayal kırıklığı içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Daha önce de geldiğimde yerel yöneticilere, Elazığ’ın deprem riskini aktarmıştım ve hatta 6.1 büyüklüğündeki Karakoçan depremi olmadan önce de o yörede deprem olabileceğini söyledim. Karakoçan depreminden 2 sene önce, o söylemlerim bir kitapta yayınlanmıştı" dedi.

‘İstanbul’da büyük bir deprem bekliyoruz’

Türkiye ’de Kuzey Anadolu Fayı’nın enerjisini boşalttığını ve şu an enerji dolu olan Doğu Anadolu Fay Hattı’nda İstanbul ve Erzincan’ın doğusunda büyük deprem beklediklerini açıklayan Prof.Dr. Görür, şöyle devam etti:

"Kuzey Anadolu Fayı üzerinde, 1939 yılından bugüne kadar 7’nin üzerinde 7 büyük deprem meydana geldi ve bu depremler sonucu da yaklaşık 100 bine yakın insanımız hayatından oldu. Kuzey Anadolu Fayı, büyük ölçüde enerjisini boşalttı. Sadece şu anda Marmara’da İstanbul bölgesinde büyük bir deprem bekliyoruz. Bir de Erzincan’ın doğusunda Erzincan ile Karlıova arasında büyük bir deprem bekliyoruz. Diğer yerlerde enerji boşaldı. Ama Doğu Anadolu yani Elazığ, Elazığ deyince kent merkezini algılamayın. Bütün köyüyle, kasabasıyla Elazığ’ı da tehdit eden fay uzun zamandır suskun enerji biriktiriyor ve korkumuz da ondan, burada da büyük depremler olabilir."





‘Beklenen deprem Elazığ’ı hallaç pamuğu gibi atar’

Elazığ’ın çevresinde aktif ve canlı faylar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyük depremin Elazığ’ı hallaç pamuğu gibi atacağını ve Elazığ diye bir şehrin yerinde kalmayacağını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Elazığ’ı tehdit eden faylardan biri; Doğu Anadolu Fayı, Bingöl Karlıova’ya gidiyor. Elazığ’a uzaklığı yaklaşık 20-25 kilometre. Burada olacak ciddi bir deprem illa bunu bugün gibi algılamayın, ya da yarın gibi algılamayın. Belki 100 sene de olmayabilir. Belki 200 sene sonra olabilir fark etmez. Ama 200 sene sonra da Elazığlılar burada olacak değil mi? İşte burada olabilecek büyük bir deprem Elazığ’ı hallaç pamuğu gibi atar. Elazığ diye bir kent yerinde kalmaz. Zor ayakta durur. Eğer bu yapılaşmayla bu anlayışla sürdürürsek. Elazığ’ı tehdit edecek diğer bir fay; Malatya Fayı ve Ovacık Fayı. Ovacık Fayı 75-80 kilometre mesafededir. Nazımiye Fayı var, Elazığ’ı etkileyecek bir fay ve bir de Karakoçan Fayı var. Zaten burada da 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu, yakın bir geçmişte. Dolayısıyla Elazığ dikkat ederseniz aktif canlı faylarla çevrilmiş durumda."

‘Depremle ilgili hiçbir ciddi iş yapılmadı’

Prof.Dr. Görür, Elazığ ile ilgili deprem uyarılarına rağmen hiçbir şey yapılmadığını, depremlerin Elazığ’ı nasıl etkileyeceğine dair çalışma olmadığını, 1-2 jeoloji çalışmasının ’Deprem araştırması’ yapmak olmadığını söyledi. Prof.Dr. Görür, "Elazığ’da da bugüne kadar depremle ilgili hiçbir ciddi iş yapılmamıştır. Hiç kimse yapmamıştır. Ne Elazığ Belediyesi, ne Valiliği" diye konuştu.

‘Elazığ ve çevresi duman olur’

Elazığ’ın burnunun dibinde büyük bir tehlikenin varlığından bahseden Prof.Dr. Naci Görür, Sivrice-Palu arasında bir daha deprem olursa, Elazığ ve çevresinin duman olacağı uyarısını yaparak, "Bayağı ciddi depremler var. Doğu Anadolu Fayı üzerinde 7’nin üzerinde ciddi depremler var, hatta 7’den büyük depremler var. Mesela 1874’de hemen Elazığ’ın burnunun dibinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem var. 7.1 büyüklüğünde bir deprem, 23 kilometre. Bakın kent merkezini söylüyorum, kent merkezini darmadağın eder. Şimdi o zamanı bugün belki söyleyemiyoruz ama eğer 7.1 büyüklüğünde bir deprem Sivrice-Palu arasında bir daha olursa Elazığ ve çevresi duman olur" ifadelerini kullandı.