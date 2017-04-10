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Yaşam
BBC Türkçe

Üç bacaklı kedi Cambridge Üniversitesi'nin maskotu oldu

İngiltere'de geçirdiği kazada bir bacağını kaybettikten sonra sahibi tarafından terk edilen Jasper, Cambridge Üniversitesi'nin kütüphanesinde öğrencilerin sınav stresini atmasına yardımcı oluyor.

10 Nisan 2017 15:15

İngiltere'de geçirdiği kazada bir bacağını kaybettikten sonra sahibi tarafından terk edilen Jasper adlı kedi, Cambridge Üniversitesi'nin maskotu oldu.

Marshall Kütüphanesi'de, Simon Frost adlı bir çalışanın sahip çıktığı beş yaşındaki kedi, şimdi öğrencilerin sınav stresinden kurtulmalarına yardımcı oluyor.

"Jasper'la çay saati" adıyla düzenlenen etkinliğe 140 öğrenci katıldı.

Sahibiyle her gün kütüphaneye gelen Jasper, gündüzleri sessiz ve ağırbaşlı bir profil çiziyor. Rafların arasında gezintiye çıkıyor, gazetelerin, kitapların arasında uyuyor.

Ancak Frost'a göre, Jasper evdeyken "kaplana" dönüşüyor. Frost, "Tigger (Ayı Winnie adlı çizgi filmdeki kaplan) gibi zıplıyor. Yavaş yürüyünce dengesini kaybettiği için her yere çok hızlı gidiyor. Ağaçlara da tırmanıyor. Ama inemiyor" diyor.

Kütüphane çalışanı Clare Trowell, "Jasper'i sevmeye gelen öğrenciler, çok rahatladıklarını, kendi hayvanlarına duyduğu özlemi onunla giderdiklerini söylüyorlar" diye konuşuyor.

Jasper'in bir Twitter etiketi - #economicscat - de var ve kütüphane duyuruları onun adına yapılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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