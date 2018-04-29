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Sağlık
BBC Türkçe

Üç bacakla doğan çocuk başarıyla ameliyat edildi

Gelişmemiş ikizinden geriye kalan leğen kemiğine bağlı üçüncü bir bacakla doğan üç yaşındaki Bangladeşli bir çocuk başarılı geçen ameliyatın ardından ülkesine döndü.

29 Nisan 2018 20:30

Leğen kemiğine bağlı üçüncü bir bacakla doğan üç yaşındaki Bangladeşli bir çocuk başarılı geçen ameliyatın ardından ülkesine döndü.

Choity Khatun adlı çocuk, ikizinin bir parçası leğen kemiğinde gelişmiş halde doğdu.

Avustralyalı doktorlar, ek uzvu nasıl alacaklarını ve leğen kemiğini nasıl yeniden tamir edeceklerini aylarca planladı.

Çocuk, Bangladeş'te doğduğu köyden Avustralya'ya, Children First (Önce Çocuklar) Vakfı tarafından götürüldü.

Victoria eyaletindeki Monash Çocuk Hastanesi'nde yapılan ameliyatı gerçekleştiren cerrahlar ekibinin başkanı Dr Chris Kimber, nadir görülen vakayı ameliyat etmenin "çok zorlu bir süreç" olduğunu söyledi.

Avustralya'daki ekip, çocuk üzerinde bazı ameliyatlar yapan Bangladeşli doktorla görüşmeler yaptı.

Bangladeş'teki doktorlar üçüncü bacağın bir kısmını almıştı, ancak leğen kemiği üzerinde daha çok ameliyat yapılması gerekiyordu.

Kimber, "Bangladeş'teki ameliyatlara karşın, leğen kemiğinde iki normal bacağının arasında büyük bir kütle kalmıştı. Orada ikizin bir parçası olduğundan iki rektumu, iki vajinası ve büyük ihtimalle iki anüsü, yani ikili parçalar normalin çok dışında bir bölgede büyüme gösterdi" dedi.

Uzun bir planlama döneminden sonra ekip geçen Kasım'da ameliyatlara başladı.

Kimber, kısmen de kör olan çocuğun şimdi yürüdüğünü, koşuşturduğunu ve kilo aldığını söyledi.

Çocuğun genç kızlık yıllarında yeni ameliyatlara ihtiyaç duyabileceği belirtilirken, şimdi ülkesine dönebileceği kaydedildi.

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