Üç asırlık Enderun Kütüphanesi açıldı

Topkapı Sarayı’nda yer alan Sultan 3. Ahmet Enderun Kütüphanesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle açıldı.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.

Padişahların kitap koleksiyonu da yer alıyor

Sultan 3. Ahmet tarafından yaptırılan kütüphane Enderun Saray Okulu’nda eğitim gören öğrenciler için kurulması nedeniyle “Enderun Kütüphanesi” olarak da adlandırılıyor. Topkapı Sarayı’nın dağınık yerlerindeki kitapların biraraya getirildiği kütüphane sarayın da tek kütüphanesi özelliğine sahip.

1719 yılında inşası tamamlanan kütüphane 3 asırdan fazla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. Kütüphane içerisinde Sultan 3. Ahmet, 3. Selim başta olmak üzere birçok sultanın kendi özel koleksiyonunda yer alan kitaplardan el yazması eserlere kadar çok sayıda kitap yer alıyor.

Tarihi kütüphane’nin bugün gerçekleştirilen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra tarihçiler, akademisyenler ve kültür camiasından isimler katıldı.