Ubuntu artık akıllı telefonlarda

Ubuntu işletim sistemi artık akıllı telefonlarda da kullanılabilecek. Linux tabanlı yazılım, kullanıcıların bilgisayarlarında çalıştırdıkları yazılımları kişisel telefonlarında kullanmalarına izin verecek.

İşletim sistemi kodunun, ilk olarak Samsung Galaxy Nexus telefonlara yüklenerek Android işletim sisteminin yerini almaya uygun hale getirilen Ubuntu'nun kurucusu Mark Shuttleworth yeni mobil sistemin, başta yalnızca özel olarak ilgili olanlara ve programı hobi amaçlı yüklemek isteyeceklere hitap ettiğini ifade etti.

Shuttleworth ayrıca, işletim sisteminin telefonlara kurulu olarak gelmesinin önünü açmak üzere bazı üreticilerle görüşme halinde olduklarını belirtti.

Bazı uzmanlar ise kullanıcıların telefonlarında bir bilgisayar işlevselliği isteyip istemediklerinin açık olmadığını söylüyor.

Linux işletim sistemi tabanlı çalışan en popüler işletim sistemi olan Ubuntu'nun kurucusuna göre, Apple ve Microsoft da birkaç yıl içinde telefonlar ve bilgisayarlar için aynı işletim sistemini kullanmaya geçecek ve telefonlarla bilgisayarları bir cihazda birleştirmeye başlayacak.

Ayrıca 20 milyon kişisel bilgisayarda kullanıldığı tahmin edilen ücretsiz işletim sisteminin arkasında Londra merkezli Canonical adlı şirket var.

BBCTürkçe