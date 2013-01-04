T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Ubuntu artık akıllı telefonlarda

Linux tabanlı Ubuntu işletim sisteminin kodu akıllı telefonlarda kullanabilmek üzere yeniden düzenlendi

04 Ocak 2013 10:59

Ubuntu işletim sistemi artık akıllı telefonlarda da kullanılabilecek. Linux tabanlı yazılım, kullanıcıların bilgisayarlarında çalıştırdıkları yazılımları kişisel telefonlarında kullanmalarına izin verecek.

İşletim sistemi kodunun, ilk olarak Samsung Galaxy Nexus telefonlara yüklenerek Android işletim sisteminin yerini almaya uygun hale getirilen Ubuntu'nun kurucusu Mark Shuttleworth yeni mobil sistemin, başta yalnızca özel olarak ilgili olanlara ve programı hobi amaçlı yüklemek isteyeceklere hitap ettiğini ifade etti.

Shuttleworth ayrıca, işletim sisteminin telefonlara kurulu olarak gelmesinin önünü açmak üzere bazı üreticilerle görüşme halinde olduklarını belirtti.

Bazı uzmanlar ise kullanıcıların telefonlarında bir bilgisayar işlevselliği isteyip istemediklerinin açık olmadığını söylüyor.

Linux işletim sistemi tabanlı çalışan en popüler işletim sistemi olan Ubuntu'nun kurucusuna göre, Apple ve Microsoft da birkaç yıl içinde telefonlar ve bilgisayarlar için aynı işletim sistemini kullanmaya geçecek ve telefonlarla bilgisayarları bir cihazda birleştirmeye başlayacak.

Ayrıca 20 milyon kişisel bilgisayarda kullanıldığı tahmin edilen ücretsiz işletim sisteminin arkasında Londra merkezli Canonical adlı şirket var.

 

BBCTürkçe

ETİKETLER

ubuntulinuxişletim sistemiyazılımi akıllı telefonücretsizSamsung Galaxy NexusMark Shuttleworth

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24