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Ekonomi

UBS yıl sonu dolar/TL beklentisini açıkladı

Dolar/TL, bugün 3.64-3.65 seviyelerinde dalgalanıyor

30 Mart 2017 17:46

Merkezi İsviçre'de bulunan uluslararası bir banka olmanın yanı sıra dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan UBS, yıl sonunda dolar/TL'nin 4 olacağını öngörüyor

UBS analisti Gyorgy Kovacs Türk Lirası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Lirası'nın Merkez Bankası'nın sıkılaşitırma adımlarıyla toparlandığına dikkat çeken Kovacs, "Makro trendlerde - özellikle enflasyondaki yükseliş ve ödemeler dengesi konusunda- bazı endişelerimiz hâlâ geçerli" değerlendirmesini yaptı. 

Bankaya göre Dolar/TL, sene sonunda kısa vadeli portföy akımları ve ödemeler dengesi açığına yönelik baskıların da etkisiyle 4 seviyesine yükselecek. Bankaya göre enflasyon mayıs ayında yüzde 12 civarına yükselecek ve yılın 2. yarısında kademeli olarak düşecek. 

Kovacs, "Referandum tarihine yaklaştıkça piyasaların sonucun siyasi ve politik etkilerine odaklanması muhtemel" ifadesini kullandı. 

Dolar/TL bugün yükseliş ve düşüş arasında gidip geliyor. Erken saatlerde 3.65'lere yükselen kur saat 10:59'da 3.6430'dan işlem gördü. Önceki 3 gün 28 baz puan yükselen 10 yıllık tahvil faizi ise 5 baz puan düşerek yüzde 11 oldu.

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