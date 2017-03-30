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Ekonomi

Dolar/TL güne nasıl başladı?

Kur dün, 3.66 seviyesini görmüştü

30 Mart 2017 13:10

Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla dün 3.66'ya yükselen Dolar/TL,  yeni günde 3.64-3.65 seviyelerinden işlem görüyor. 

Kur saat 09:10'da 3.6516'dan işlem görürken, 10:10 itibariyle 3.6456 seviyesine indi. Euro/TL ise saat 09:10'da 3.9312'den işlem görürken, 10:10 itibariyle 3.9244 seviyesini gördü. Uluslararası piyasalarda da dolar Fed yetkililerinin 'şahin' tondaki açıklamalarıyla yükseldi. 

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren bu yıl 4 faiz artırımına ihtiyaç olabileceğini belirtirken, San Francisco Fed Başkanı Williams, bu yıl 3'ten fazla faiz artışını göz ardı etmeyeceğini dile getirdi. 

Piyasalarda bugün

Bugün yurtiçinde ekonomik güven endeksi, ABD'de ise 4. çeyrek GSYH verisi açıklanacak. Büyümenin yüzde 2 olması bekleniyor.

Bölgesel Fed başkanlarının konuşmaları da bugün piyasalar tarafından takip edilecek. Ak Yatırım yolladığı bir araştırma notunda "Son günlerde piyasadaki faiz artırım fiyatlamasını yeterli bulmayan Fed üyelerinin şahin konuşarak piyasayı kendilerine yaklaştırma isteği devam edebilir. Bu nedenle akşam saatlerinde Fed üyelerinin yapacakları konuşmalar nedeniyle dolar global ölçekte pozitif etkilenebilir." değerlendirmesine yer verdi. 

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