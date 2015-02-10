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Bilim / Teknoloji

Ubisoft oyunları sinemada görücüye çıkıyor

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Ubisoft ilgi çeken üç oyunu beyaz perdeye aktarılacak

10 Şubat 2015 22:54

2008 yılı itibariyle Avrupa’nın en büyük üçüncü video oyun yapımcı şirketi konumunda olan Ubisoft, sinema sektörüne de girmeye hazırlanıyor.

Assassin’s Creed filmi daha önce sinemaya aktarılacağı belliydi ancak , başka oyunların da beyaz perdede yer alacağı ortaya çıktı. 

superkarga.com'un haberine göre, son yıllarda sinema dünyasında özellikle çizgi roman ve video oyun tabanlı senaryoları sıkla görür olduk. Ubisoft’ta bu yeni akımın farkına varmış olsa gerek milyonlarca oyuncusunun olduğu oyunlarını beyaz perdeye aktarmaya bir hayli kararlı.

Assassin’s Creed filminin yayın hakkının yanı sıra, geçtiğimiz günlerde bu oyunun yanına Watch Dogs ve Far Cry da eklendi. Ubisoft tarafından satın alınan bu oyunların film hakları, sır gibi tutulmaya çalışsa da bilgilerin sızılmasına engel olamadı.

Oyun ve sinema takipçilerinin yakından hatırlayacağı üzere 2008 yılında Alman yapımı bir Far Cry (Uzak Çığlık) filmi çekilmiş fakat hiç de beğeni kazanmamıştı. Yeni filmleri çekecek olan stüdyolar şimdilik belli değil, yakın bir zamanda Ubisoft tarafından detaylı bilgiler verilmesi bekleniyor.

 

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