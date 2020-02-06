Uber'e ölümlü kazadan sonra ilk kez sürücüsüz araçla test sürüşü yapma izni verildi

T24 Dış haberler

California Motorlu Taşıtlar Departmanı, ölümlü bir kazanın yaşandığı iki yıl aradan sonra ilk kez Uber'e sürücüsüz araç testlerini halka açık yollarda yapma izni verdi.

Uber; Apple, Lyft, Waymo gibi 65 sürücüsüz araç testi yapabilme yetkisine sahip şirketten biri oldu. Uber, California'da sürücüsüz araçlarla halka açık yollarda test sürüşü yapabilecek.

Uber'in bu alandaki denemeleri 2018 yılında Arizona'da yapılan testte yoldan geçen bir kadının öldürülmesiyle durdurulmuştu.

California eyaleti 2014 yılından beri şirketlerin sürücüsüz araç testlerini halka açık yollarda gerçekleştirmelerine izin veriyor. Tesla'nın test sürüşünde de 2016 yılında bir ölümlü kaza yaşanmış, şirket daha sonra gerekli düzeltmeleri yaptığını belirtmişti.