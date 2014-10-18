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Kültür-Sanat

U2 solisti Bono neden güneş gözlüğünü hiç çıkarmıyor?

Ünlü yıldızın hiç çıkarmadığı güneş gözlüğünün nedeni glokom hastalığı olduğu ortaya çıktı

18 Ekim 2014 00:53

İrlandalı rock grubu U2'nin solisti Bono, 20 yıldır glokom hastası olduğunu, bu nedenle sürekli güneş gözlüğü taktığını söyledi.

Bono, BBC 'de yayımlanan "Graham Norton Show"da yaptığı açıklamada, neredeyse hiç çıkarmadığı güneş gözlüğünü "imaj" için değil, 20 yıldır çektiği glokom hastalığı nedeniyle taktığını itiraf etti.

Ünlü şarkıcı hastalığıyla ilgili tedavi gördüğünü, itirafından sonra insanların kendisine acıyarak bakabileceğini belirtti.
Göz içi sıvısının iyi boşalmaması yüzünden göz tansiyonunun yükselmesi olan glokomun, gözleri ışığa karşı duyarlı hale getirebileceği biliniyor.

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