U19 maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 9 kişiyle 3-1 yendi!

Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray U19 Takımı'nı 9 kişi tamamladığı maçta 3-1 yenmeyi başardı.
Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe , bu akşam saat 20.00'de oynanacak Spor Toto Süper Lig maçı öncesi U19 Elit Ligi'nde karşılaştı.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maç öncesinde İstanbul ve Ankara'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlar, için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi sarı lacivertli takım 3-1 kazandı.
Fenerbahçe'nin gollerini 8. ve 53. dakikalarda Boğtan ile 44. dakikada Görkem attı.
Sarı lacivertlilerde Görkem (Dk.81) ve Yusuf (Dk.85) ikinci sarı kartlarını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.