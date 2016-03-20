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Spor

U19 maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 9 kişiyle 3-1 yendi!

Maç öncesinde İstanbul ve Ankara'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı

20 Mart 2016 16:37

Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray U19 Takımı'nı 9 kişi tamamladığı maçta 3-1 yenmeyi başardı.

Ezeli rakipler  Galatasaray ile Fenerbahçe , bu akşam saat 20.00'de oynanacak Spor Toto Süper Lig maçı öncesi U19 Elit Ligi'nde karşılaştı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maç öncesinde İstanbul ve Ankara'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlar, için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi sarı lacivertli takım 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 8. ve 53. dakikalarda Boğtan ile 44. dakikada Görkem attı.

Sarı lacivertlilerde Görkem (Dk.81) ve Yusuf (Dk.85) ikinci sarı kartlarını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

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